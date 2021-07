Les nations ne devraient pas «perdre des gains» en abandonnant à la hâte les mesures de Covid-19 au milieu de l’augmentation des cas en Europe – OMS

Le chef des urgences de l’OMS, Mike Ryan, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse régulière qu’à mesure que les pays rouvriraient leurs économies, la transmission du virus augmenterait, y compris en Europe, qui a enregistré une augmentation de 33% des cas la semaine dernière.

« Nous demandons aux gouvernements de faire très attention en ce moment pour ne pas perdre les gains que vous avez réalisés », il a dit.

Ryan a déclaré qu’il espérait que l’Europe ne serait pas touchée par de nouvelles vagues d’infection alors que les pays lèveraient leurs restrictions, mais a déclaré éviter « hôpitaux débordés » est « pas donné. »

L’avertissement intervient alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi que la plupart des mesures de santé obligatoires restantes en Angleterre, telles que la distanciation sociale et l’obligation d’utiliser des masques faciaux, seraient levées à partir du 19 juillet.

Fin juin, l’Islande a également levé ses dernières mesures Covid-19.

L’Islande, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont tous progressé dans leurs campagnes de vaccination ces derniers mois, mais mercredi, Ryan a mis en garde contre une surestimation de la protection offerte aux populations qui ne sont pas complètement vaccinées.

Il a exhorté les individus, en particulier les personnes vulnérables et celles qui n’ont pas encore reçu leur vaccin, à prendre leurs responsabilités et à garder un œil sur le risque de transmission du virus dans leur communauté.

« L’idée que tout le monde est protégé et c’est kum ba yah et que tout revient à la normale, je pense qu’en ce moment, c’est une hypothèse très dangereuse partout dans le monde, et c’est toujours une hypothèse dangereuse dans l’environnement européen », il ajouta.

