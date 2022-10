Les nations menacent de boycotter la boxe après la levée de l’interdiction russe

L’Association internationale de boxe (IBA) a levé son interdiction sur les concurrents russes et biélorusses plus tôt cette semaine

Les autorités suédoises de la boxe ont affirmé qu’elles seraient parmi les nombreuses nations à boycotter les tournois organisés par l’Association internationale de boxe (IBA) après la levée de l’interdiction des concurrents russes et biélorusses.

L’IBA, qui régit la boxe amateur internationale, a annoncé cette semaine qu’elle annulait la suspension imposée aux combattants russes et biélorusses, et leur permettrait de reprendre la compétition avec leurs drapeaux et hymnes nationaux.

Le conseil d’administration de l’IBA a voté en faveur de la décision, que l’organisation a défendue comme étant la preuve que le sport ne doit pas être miné par la politique.

Lire la suite Le Kremlin réagit au revirement d’interdiction de la boxe

Mais la levée de l’interdiction a été accueillie avec fureur par les responsables de la boxe suédoise.

Le président de la Fédération suédoise de boxe, Per-Axel Sjoholm, a déclaré aux médias locaux que le pays boycotterait probablement tout événement mettant en vedette des Russes et des Biélorusses.

“Nous nous tenons à l’autre bout du ring et nous nous battrons contre cette décision. En Suède, nous n’accepterons pas cette décision. Je n’anticiperai pas une décision du conseil d’administration, mais nos boxeurs n’affronteront pas des boxeurs russes ou biélorusses dans les compétitions internationales », Sjoholm a juré.

Le responsable suédois a déclaré que l’organisation déposerait une plainte officielle auprès de l’IBA, mais a ajouté “nous ne savons pas que c’est d’une grande utilité.”

Sjoholm a spécifiquement cité les responsables de la boxe en Espagne comme partageant leur position et a affirmé que “Il y a tellement de pays qui vont boycotter ces tournois, donc ça va être plus un problème pour l’IBA.”

L’IBA est dirigée par un président russe, Umar Kremlev, qui a remporté un vote de confiance pour continuer dans ce rôle lors d’un rassemblement en Arménie le mois dernier.

Kremlev a déclaré cette semaine que la décision de l’IBA d’autoriser le retour des boxeurs russes et biélorusses démontre que “Le sport est supérieur à la politique.”

Lire la suite La décision de lever l’interdiction de la boxe russe est un exemple pour tous les sports – officiel

Le chef de l’IBA a appelé les autres sports à mettre fin aux interdictions générales imposées aux athlètes russes et biélorusses, dont beaucoup ont été imposées à la suite d’une recommandation du Comité international olympique (CIO) fin février lorsque le conflit a éclaté en Ukraine.

L’IBA a fait face à des périodes agitées ces derniers mois, avec l’incertitude quant à l’inclusion de la boxe dans le programme des Jeux Olympiques de 2028 – un problème que Kremlev a déclaré qu’il s’efforcerait de résoudre.

Un conflit interne est également apparu lorsque l’IBA a agi pour suspendre temporairement la Fédération ukrainienne de boxe le mois dernier pour ce qu’elle considérait comme une ingérence du gouvernement dans ses affaires.

Les combattants ukrainiens ont été autorisés à continuer à concourir avec le drapeau de leur pays, malgré les sanctions.