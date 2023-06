Près de 20 pays figurent sur la liste des candidats potentiels, a déclaré Sergey Ryabkov

Un nombre croissant de nations se dirigent vers l’adhésion au bloc BRICS, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov. Près de 20 candidats sont actuellement en lice, les États membres actuels décidant de la manière d’organiser l’élargissement, a-t-il déclaré.

BRICS, qui a commencé comme un club informel de nations en développement non occidentales, joue « un rôle croissant et déjà significatif sur la scène internationale », a déclaré le diplomate à TASS jeudi.

L’organisation rejette l’idée que certaines nations devraient en diriger d’autres et détermine plutôt son programme sur la base d’un consensus, a ajouté Ryabkov.

Le groupe comprend actuellement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud en tant que membres à part entière, mais un certain nombre d’autres nations ont déjà demandé à y adhérer. Il s’agit notamment de la Turquie, du Mexique, de l’Indonésie, des Émirats arabes unis et de l’Égypte.

Ryabkov a déclaré que les États membres discutaient toujours de la manière exacte dont l’expansion des BRICS se produirait et des critères, le cas échéant, que les candidats devraient remplir. L’Afrique du Sud, qui n’était pas membre fondateur et avait été invitée en 2010, a adhéré sans conditions préalables, a-t-il noté.















« Je crois que des candidats solides, parmi lesquels il y en a beaucoup, peuvent également se tourner vers cette expérience, lorsqu’ils font des prédictions sur ce qui peut et ne peut pas arriver dans leur cas », a suggéré le responsable russe.

Le bloc pourrait introduire un cadre pour l’admission de nouveaux membres avant le sommet d’août à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le groupe BRICS est engagé dans la construction d’une infrastructure financière pour le commerce international et les projets de développement qui ne dépendront pas d’institutions influencées par les États-Unis et d’autres puissances occidentales.

Entre autres choses, les États membres préconisent de remplacer le dollar dans le commerce bilatéral. Les États-Unis ont « armé » son contrôle de la monnaie de réserve mondiale pour imposer des sanctions économiques unilatérales dans la poursuite de ses objectifs géopolitiques, ont déclaré des responsables des États BRICS.