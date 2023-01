Les nations expriment leur “profonde inquiétude” face aux mesures punitives israéliennes

NATIONS UNIES – Plus de 90 pays ont exprimé leur “profonde inquiétude” face aux mesures punitives prises par Israël contre le peuple palestinien, les dirigeants et la société civile à la suite d’une demande de l’ONU pour un avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la légalité des politiques israéliennes dans l’Ouest occupé Bank et Jérusalem-Est.

Le Cabinet de sécurité a également ciblé directement les responsables palestiniens, affirmant qu’il refuserait les avantages aux « VIP qui mènent la guerre politique et juridique contre Israël ». Le premier Palestinien touché a été le ministre des Affaires étrangères Riad Malki, qui a déclaré dans un communiqué le 8 janvier qu’il revenait de l’investiture du président brésilien lorsqu’il a été informé qu’Israël avait annulé son permis de voyage VIP, qui permet aux hauts responsables palestiniens de voyager plus facilement dans et hors de la Cisjordanie occupée que les Palestiniens ordinaires.

La déclaration publiée lundi a été signée par des représentants des nations arabes et des 57 membres de l’Organisation de la coopération islamique et de 37 autres pays, dont 27 d’Europe, dont l’Allemagne, la France et l’Italie, ainsi que le Japon, la Corée du Sud, le Brésil, le Mexique et l’Afrique du Sud. .