Les nations expriment leur “profonde inquiétude” face aux mesures punitives israéliennes

NATIONS UNIES (AP) – Plus de 90 pays ont exprimé leur “profonde inquiétude” face aux mesures punitives prises par Israël contre le peuple palestinien, les dirigeants et la société civile à la suite d’une demande de l’ONU pour un avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la légalité des politiques israéliennes en la Cisjordanie occupée et Jérusalem-Est.

Dans un communiqué publié lundi par les Palestiniens, les signataires ont appelé à une annulation des mesures israéliennes, affirmant quelle que soit leur position sur la résolution de l’Assemblée générale, « nous rejetons les mesures punitives en réponse à une demande d’avis consultatif de la Cour internationale de justice Justice.”

L’Assemblée générale de 193 membres a voté 87-26 avec 53 abstentions le 30 décembre en faveur de la résolution qui a été promue par les Palestiniens et combattue avec véhémence par Israël. Même si les décisions de la Cour internationale de justice ne sont pas juridiquement contraignantes, elles peuvent avoir une influence sur l’opinion mondiale.

Le nouveau gouvernement israélien radical a répondu le 6 janvier, approuvant des mesures pour pénaliser les Palestiniens en représailles. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré lors d’une réunion de son cabinet deux jours plus tard que les mesures contre les Palestiniens visaient ce qu’il a appelé une « étape anti-israélienne extrême » aux Nations Unies.

Le cabinet de sécurité du gouvernement a décidé de retenir 39 millions de dollars de l’Autorité palestinienne et de transférer les fonds à la place à un programme d’indemnisation pour les familles des victimes israéliennes des attaques des militants palestiniens.

Il a également décidé de déduire le montant des revenus qu’Israël transfère généralement à l’Autorité palestinienne à court d’argent d’une somme égale au montant versé l’année dernière aux familles des prisonniers palestiniens et aux personnes tuées dans le conflit, y compris les militants impliqués dans des attaques contre des Israéliens. Les dirigeants palestiniens décrivent les paiements comme un bien-être social nécessaire, tandis qu’Israël affirme que le soi-disant Fonds des martyrs incite à la violence.

Le Cabinet de sécurité a également ciblé directement les responsables palestiniens, affirmant qu’il refuserait les avantages aux « VIP qui mènent la guerre politique et juridique contre Israël ». Le premier Palestinien touché a été le ministre des Affaires étrangères Riad Malki, qui a déclaré dans un communiqué le 8 janvier qu’il revenait de l’investiture du président brésilien lorsqu’il a été informé qu’Israël avait annulé son permis de voyage VIP, qui permet aux hauts responsables palestiniens de voyager plus facilement dans et hors de la Cisjordanie occupée que les Palestiniens ordinaires.

La déclaration publiée lundi a été signée par des représentants des nations arabes et des 57 membres de l’Organisation de la coopération islamique et de 37 autres pays, dont 27 d’Europe, dont l’Allemagne, la France et l’Italie, ainsi que le Japon, la Corée du Sud, le Brésil, le Mexique et Afrique du Sud.

L’ambassadeur palestinien à l’ONU, Riyad Mansour, a salué la déclaration de soutien, déclarant à l’Associated Press que « nous avons exercé nos droits démocratiques pour nous rendre à l’Assemblée générale de manière pacifique, de manière légale, et avons posé une question à la CIJ pour demander un avis consultatif. ”

“Ce qui est étonnant dans cette déclaration”, a-t-il dit, c’est qu’elle a été signée par certains pays qui se sont abstenus ou ont voté contre la résolution renvoyant la question à la Cour.

“Mais punir des gens pour s’être rendus à l’Assemblée générale pour l’adoption d’une résolution, c’est autre chose”, a déclaré Mansour. “C’est pourquoi ils se sont tenus à nos côtés et se sont opposés à cette politique du gouvernement israélien, et ils exigent une annulation de cette décision.”

Il a prédit que davantage de pays soutiendraient la déclaration lorsque le Conseil de sécurité tiendra sa réunion mensuelle sur le Moyen-Orient en se concentrant sur le conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies le 18 janvier.

Edith M. Lederer, Associated Press