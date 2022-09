Les nations européennes tournent à droite alors que les difficultés économiques frappent le continent

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une poignée de nations européennes se tournent vers la droite politique alors que les difficultés économiques étranglent le continent.

“Tous les yeux sont tournés vers Rome en ce moment”, a récemment déclaré un responsable de l’UE à Reuters. L’Italie n’est qu’à quelques heures de ce qui devrait être une élection historique dimanche alors que les électeurs se rendent aux urnes pour élire un nouveau parlement et déterminer qui gouvernera ensuite le pays.

Les sondages prévoient que le parti de droite des Frères d’Italie obtiendra 25% des voix dimanche et élira la chef du parti Giorgia Meloni comme première femme Premier ministre du pays. Meloni est un candidat de droite qui a dénoncé la culture d’annulation, s’est engagé à freiner l’immigration clandestine et a fait campagne pour la réduction des impôts et la refonte du système de protection sociale.

L’Italie est le pays d’Europe le plus récent en passe de s’orienter vers la droite, après la Suède et le Royaume-Uni.

L’Europe a été étranglée par des difficultés économiques alors que les pays se préparent à une crise énergétique continue au cours des mois d’hiver et les prévisionnistes préviennent qu’une récession frappera durement l’Europe.

“Compte tenu des risques à la baisse et du degré élevé d’incertitude, tout pousse à une contraction de l’activité économique dans la zone euro au cours des prochains trimestres”, ont averti les économistes de la société de services financiers franco-allemande ODDO BHF, selon Reuters.

L’inflation a atteint des niveaux record dans les pays qui utilisent l’euro, à 9,1 % en août 2022, soit le niveau le plus élevé depuis que ces données ont été enregistrées pour la première fois en 1997. L’inflation de la zone euro a été largement alimentée par une crise énergétique et gazière résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. .

Avant que Liz Truss ne devienne Premier ministre du Royaume-Uni ce mois-ci, le chef du Parti conservateur a vanté l’économie de l’offre pour aider à faire croître l’économie stagnante du pays.

“Le débat économique des 20 dernières années a été dominé par des discussions sur la distribution”, a déclaré Truss dans une interview à la télévision BBC ce mois-ci.

“Mais ce qui s’est passé, c’est que nous avons eu une croissance relativement faible, nous n’avons donc pas eu plus de 1% de croissance en moyenne et cela a freiné notre pays.”

Depuis, elle a inauguré un retour de la politique d’économie de l’offre de l’ancienne Première ministre Margaret Thatcher, réduisant les impôts dans le but de stimuler la production. Elle a depuis défendu cette décision, affirmant qu’elle était prête à être impopulaire afin de revitaliser l’économie.

“Je n’accepte pas cet argument selon lequel réduire les impôts est en quelque sorte injuste”, a-t-elle déclaré à Sky News.

“Ce que nous savons, c’est que les personnes aux revenus plus élevés paient généralement plus d’impôts, donc lorsque vous réduisez les impôts, il y a souvent un avantage disproportionné parce que ces personnes paient plus d’impôts en premier lieu”, a-t-elle ajouté.

En Italie, Meloni et un bloc conservateur de politiciens se sont engagés à réduire les impôts, à freiner l’immigration clandestine et à mettre fin au système de protection sociale actuel du pays.

Parmi les initiatives prévues annoncées par les conservateurs figure une proposition de refonte du système de protection sociale du pays et de suppression de la politique de pauvreté du “revenu des citoyens”, qui donne aux gens jusqu’à 780 euros par mois en fonction de leurs économies et de leurs revenus.

Les conservateurs ont également promis de “baisser les impôts des familles, des entreprises et des indépendants” avec un taux d’imposition unique de 100 000 euros pour les indépendants.

L’analyste Luigi Scazzieri du Center for European Reform a déclaré à Voice of America que la montée en popularité de Meloni est attribuée à ses opinions politiques et économiques, ainsi qu’à son approche “terre à terre” des électeurs.

“Il s’agit en partie de sa plate-forme politique, de ses opinions socialement conservatrices, de ses opinions économiques – qui sont également assez sociales en termes, par exemple, d’augmentation des pensions ou des avantages sociaux”, a déclaré Scazzieri.

“Mais c’est aussi en grande partie grâce à son attrait personnel. Et je soulignerais ici, par exemple, sa façon de parler, qui est très terre à terre. C’est très efficace pour se connecter avec les électeurs ordinaires”, a ajouté Scazzieri. “Enfin, elle bénéficie également du fait qu’elle n’a pas été proche du gouvernement au cours des 10 dernières années, et elle peut donc dire de manière crédible qu’elle représente quelque chose de nouveau.”

La Suède a également connu un virage politique vers la droite ce mois-ci lorsqu’un populiste est devenu la deuxième force politique du pays après une élection nationale. La montée en popularité des démocrates suédois a été largement attribuée à leurs plans visant à réduire la criminalité et la violence des gangs et à freiner l’immigration.

“Maintenant, le travail commence pour rendre la Suède bonne à nouveau”, a écrit le chef des démocrates suédois, Jimmie Åkesson, sur Facebook ce mois-ci.

“Nous en avons assez des politiques social-démocrates ratées qui, pendant huit ans, ont continué à conduire le pays dans la mauvaise direction. Il est temps de commencer à reconstruire la sécurité, le bien-être et la cohésion. Il est temps de donner la priorité à la Suède”, a-t-il écrit.

Après la victoire du parti nationaliste suédois, les responsables européens craignent qu’un “front populiste” ne bloque la prise de décision de l’UE si l’Italie nomme Meloni au poste de Premier ministre, a rapporté Reuters. La Hongrie et la Pologne sont toutes deux dirigées par des dirigeants conservateurs et ont souvent uni leurs forces pour affronter l’exécutif européen.

“Les partis de droite gagnent plus de soutien que jamais auparavant”, a déclaré à Reuters Zdzislaw Krasnodebski, un député du parti au pouvoir en Pologne, Droit et justice. “C’est une chance de corriger la politique européenne.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.