Les nations déploient des efforts semblables à ceux du temps de guerre pour gagner la course aux puces

De minuscules morceaux de silicium avec des circuits complexes sont la pierre angulaire de l’économie d’aujourd’hui.

Ces semi-conducteurs intelligents font tourner notre monde connecté à Internet. En plus des iPhones et des PlayStations, ils sous-tendent une infrastructure nationale clé et un armement sophistiqué.

Mais récemment, il n’y en a pas eu suffisamment pour répondre à la demande.

Les raisons de la pénurie mondiale de puces, qui devrait durer jusqu’en 2022 et peut-être 2023, sont complexes et multiformes. Cependant, les pays prévoient d’injecter des milliards de dollars dans les semi-conducteurs au cours des prochaines années dans le cadre d’un effort visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement et à devenir plus autonomes, avec de l’argent destiné à de nouvelles usines de puces, ainsi qu’à la recherche et au développement.

La Corée du Sud est devenue le dernier pays à annoncer un investissement colossal dans l’industrie la semaine dernière. Le gouvernement de la nation a dit jeudi que 510 trillions de wons sud-coréens (452 ​​milliards de dollars) seront investis dans des puces d’ici 2030, dont la majeure partie proviendra d’entreprises privées du pays.

Abishur Prakash, un spécialiste géopolitique au Centre for Innovating the Future, une société de conseil basée à Toronto, a déclaré à CNBC par courrier électronique qu’il s’agissait « d’un effort de guerre de la Corée du Sud pour renforcer la sécurité et l’indépendance futures ».

« En développant d’énormes capacités de puces, la Corée du Sud aura le pouvoir de décider de sa propre trajectoire, au lieu d’être forcée dans une direction spécifique », a ajouté Prakash. « Il s’agit également de ne pas dépendre de la Chine ou de Taïwan. En investissant des centaines de milliards de dollars, la Corée du Sud s’assure qu’elle n’est pas liée à d’autres pays pour ses besoins technologiques critiques. »