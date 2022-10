Les nations décentralisées exigent une rencontre avec Kwasi Kwarteng face aux craintes d’austérité

Les dirigeants des gouvernements décentralisés ont exigé une réunion urgente avec le chancelier Kwasi Kwarteng au sujet de son mini-budget “désastreux” et des craintes d’une nouvelle ère d’austérité.

Les ministres des Finances d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord ont averti que «l’énorme pari» du gouvernement Liz Truss sur les réductions d’impôts alimentées par l’emprunt signifierait une décennie de réductions des dépenses.

Dans une lettre conjointe, ils ont fait part de leur inquiétude face aux informations selon lesquelles tous les ministères seraient invités à procéder à des coupes – soulignant que les règlements budgétaires décentralisés ont déjà été diminués par l’inflation.

Les principaux ministres délégués ont déclaré que “le plus grand ensemble de réductions d’impôts non financées pour les riches depuis plus de 50 ans” avait conduit à “un énorme pari sur les finances publiques et la santé de notre économie”.

Il s’agit d’un allié clé du cabinet de Mme Truss, Simon Clarke, qui a suggéré que le gouvernement explorait des moyens de réduire la taille de l’État « extrêmement grand ».

Le secrétaire de mise à niveau a signalé des réductions de l’aide sociale en cours de route, révélant que le gouvernement voulait s’assurer que la taille de l’État était alignée sur une économie à faible taux d’imposition.

M. Clarke a déclaré que les Britanniques et d’autres en Europe occidentale vivaient dans un “paradis des imbéciles” dans lequel ils bénéficient d’un “État-providence très étendu” malgré une productivité économique atone.

Le secrétaire gallois Robert Buckland a également souligné une compression des dépenses, alors que le gouvernement cherche à rassurer les marchés sur le fait qu’il peut équilibrer les comptes après une semaine de turbulences.

“Nous avons l’intention d’être extrêmement rigoureux en ce qui concerne la réduction des dépenses publiques”, a déclaré M. Buckland à Sky News samedi – affirmant qu’il y aurait des annonces de dépenses dans les semaines à venir.

Le gouvernement est sur la bonne voie pour réduire les dépenses publiques de près de 50 milliards de livres sterling par an après “l’erreur non appliquée” du mini-budget de M. Kwarteng, selon le groupe de réflexion de la Resolution Foundation.

Le groupe de réflexion a averti que si Mme Truss refusait de faire demi-tour sur sa folie d’emprunt sur les réductions d’impôts, le niveau des réductions de dépenses devra être « globalement le même ou plus grand » que celui du chancelier de l’époque, George Osborne, établi en 2010.

M. Swinney a déclaré plus tôt cette semaine qu’il n’avait “jamais vu de pression financière et de pression comme je le vois en ce moment”. Le ministre du SNP a déclaré au parlement écossais que les pressions budgétaires pourraient être pires que “des années d’austérité sous George Osborne”.

Mme Truss a refusé de s’engager à l’augmentation annuelle des prestations en fonction de l’inflation en avril – ce que Rishi Sunak avait promis de faire lorsqu’il était chancelier.

Certains députés conservateurs ont prédit que Mme Truss aurait du mal à faire passer les réductions réelles des prestations par les Communes.

Robert Largan, député conservateur de High Peak, a tweeté : « C’est intenable. Vous ne pouvez pas geler les prestations et les pensions tout en réduisant les impôts des millionnaires. Un plan de réduction de la dette doit être à la fois économiquement et politiquement viable pour être crédible.

Alors que les conservateurs chutent dans les sondages d’opinion – l’un d’eux a montré que les travaillistes ouvrent une étonnante avance de 33 points – certains députés conservateurs ont fait pression pour un changement de cap, craignant que les perspectives électorales du parti ne soient irrémédiablement endommagées.

Des appels ont également été lancés pour que la publication de la prochaine série de prévisions économiques par l’OBR – qui doit être publiée parallèlement au plan à moyen terme de M. Kwarteng le 23 novembre – soit avancée pour aider à rétablir la confiance.

Certains rebelles conservateurs inquiets souhaitent également inverser la suppression par Mme Truss du taux d’imposition de 45p. Certains députés d’arrière-ban devraient entamer des pourparlers avec les travaillistes sur les mesures à prendre pour le rejeter aux Communes. “Ce n’est pas tout [the] suspects habituels », a déclaré un personnage impliqué Les temps.