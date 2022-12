Les nations concluent un accord pour tenter de sauver la faune de l’extinction lors de la COP15

Commentez cette histoire Commentaire

MONTRÉAL — Près de 200 pays a conclu lundi matin un accord décisif pour endiguer la perte de la nature dans le monde, s’engageant à protéger près d’un tiers des terres et des océans de la Terre en tant que refuge pour les plantes et animaux sauvages restants de la planète d’ici la fin de la décennie. Une salle de délégués aux yeux troubles a éclaté en applaudissements au petit matin après avoir accepté le cadre historique du sommet de l’ONU sur la biodiversité, appelé COP15.

L’espoir est d’inverser le cours d’une crise d’extinction en cours. Environ un million d’espèces risquent de disparaître à jamais, un événement d’extinction de masse selon les scientifiques, comparable à la dévastation causée par l’astéroïde qui a anéanti la plupart des dinosaures.

La perte actuelle de biodiversité n’est pas due à une roche spatiale mais à une espèce : les humains. La perte d’habitat, l’exploitation des espèces, le changement climatique, la pollution et la destruction par les espèces envahissantes déplacées par les gens entre les continents entraînent tous un déclin de la variété des plantes et des animaux.

Les nations ont maintenant les huit prochaines années pour atteindre leurs objectifs de protection de la vie. Avec peu de mécanismes juridiques d’application, ils devront se faire confiance pour protéger les habitats et canaliser des centaines de milliards de dollars pour la conservation.

“Il s’agit d’une étape incroyable pour le monde en matière de conservation”, a déclaré Brian O’Donnell, directeur du groupe de conservation Campaign for Nature. “Nous sommes sur la voie rapide de la destruction de la nature depuis des centaines d’années, et cela peut marquer un tournant.”

Alors qu’une grande partie du reste du monde regardait la Coupe du monde et se préparait pour les vacances, les délégués ont travaillé bien après minuit pendant le week-end pour conclure un accord, marchant péniblement dans les rues enneigées pour se rassembler au Centre des congrès de Montréal. Ils ont cherché un accord majeur semblable à l’accord de Paris sur le climat en 2015, lorsque les nations ont convenu d’essayer de limiter le réchauffement de la Terre à 1,5 degrés Celsius (2,7 Fahrenheit).

“Je me sens assez épuisé parce que cette réunion a duré comme un marathon”, a déclaré Huang Runqiu, président de la COP15 et ministre de l’écologie et de l’environnement de la Chine, qui a co-organisé les pourparlers avec le Canada.

L’accord de 10 ans fixe près de deux douzaines d’objectifs. L’engagement de la bannière appelle les nations à conserver collectivement pour la faune au moins 30% des terres, des voies navigables intérieures et des zones côtières et océaniques d’ici 2030 – la promesse surnommée “30 d’ici 30”.

« C’est un objectif mondial. Chaque pays engage ce qu’il est capable d’engager », a déclaré Masha Kalinina, responsable de la biodiversité au Pew Charitable Trusts. “Certains feront plus, d’autres moins.”

Le monde a encore un long chemin à parcourir pour atteindre cet objectif. À l’heure actuelle, seulement environ un sixième des continents et un 12e des océans bénéficient d’une forme de protection, selon le Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature des Nations Unies.

L’accord appelle également à réduire de moitié le ruissellement des nutriments provenant des fermes, ainsi que la vitesse à laquelle les espèces envahissantes sont introduites dans les écosystèmes.

Les nations se sont également engagées à réduire de 50 % le risque lié aux pesticides. Les populations d’insectes connaissent des déclins drastiques dans certaines parties du globe dans le cadre d’une bugpocalypse potentielle et débattue.

Il reste à voir avec quel sérieux les dirigeants mondiaux prendront ces engagements au cours de la prochaine décennie. Dans le passé, les pays n’ont pas atteint les objectifs fixés dans des accords similaires.

Ces baleines sont au bord du gouffre. Vient maintenant le changement climatique – et l’énergie éolienne

Les nations ont eu l’impression d’avoir pleinement atteint l’un des 20 objectifs de biodiversité fixés après une réunion de 2010 à Aichi, au Japon, la dernière fois qu’elles ont fixé des objectifs de conservation majeurs. Aucun chef d’État autre que le Premier ministre canadien Justin Trudeau n’a assisté en personne à la rencontre à Montréal. Le dirigeant chinois Xi Jinping a ouvert les négociations de haut niveau à distance.

Les pourparlers à Montréal, qui ont attiré environ 12 000 participants, devaient se terminer lundi. Alors que les désaccords montaient, certains participants ont décidé de reporter les vols. Mais en fin de compte, les délégués ont pu conclure un accord « 30 par 30 » à temps.

L’argent était l’un des principaux points de tension entre les pays riches et les pays pauvres. Selon une estimation, un montant stupéfiant de 598 à 824 milliards de dollars est nécessaire chaque année pour inverser la perte d’espèces dans le monde.

Les pays d’Amérique du Sud et d’Afrique – qui abritent des forêts tropicales et d’autres écosystèmes qui abritent la plus riche diversité de vie sur Terre – voulaient que les pays les plus riches rassurent que l’argent viendra des donateurs individuels et des gouvernements étrangers pour les aider à protéger les paysages et à lutter contre les braconniers et les bûcherons illégaux. .

“C’est une sorte de poule et d’œuf”, a déclaré Andrew Deutz, directeur de Nature Conservancy. “Plus d’argent, alors vous pouvez prendre plus d’engagements. Montrez-nous qu’il y a plus d’engagements, alors nous vous donnerons plus d’argent.

Susana Muhamad, ministre de l’environnement de la Colombie riche en forêts tropicales, a souligné dimanche que l’accord devait “aligner les ressources et les ambitions”.

Ève Bazaiba, ministre de l’Environnement de la République démocratique du Congo, a déclaré au cours du week-end que son pays s’était engagé à atteindre l’objectif “30 par 30”. Mais elle a ajouté que son gouvernement avait besoin d’une aide financière pour protéger les étendues du bassin du Congo, qui possède la deuxième plus grande étendue de forêt tropicale au monde.

“En ce qui concerne la faune, nous devons avoir les moyens d’atteindre cet objectif”, a-t-elle déclaré.

À un moment donné la semaine dernière, les délégués de nombreux pays en développement ont brièvement quitté les pourparlers sur la question du financement. Et lundi, la République démocratique du Congo a déposé une objection tôt le matin à un manque de financement adéquat dans le cadre.

Malgré l’objection, la Chine a finalisé la décision d’un coup de marteau, ce qui a provoqué un moment de tension alors que certaines nations africaines ont exprimé à tour de rôle leurs réserves face à l’accord conclu.

En fin de compte, l’accord a obligé les pays les plus riches à envoyer 30 milliards de dollars par an aux petites nations insulaires et à d’autres pays en développement d’ici la fin de la décennie, un chiffre inférieur à ce que les nations les plus pauvres avaient initialement demandé.

Au total, l’accord prévoit la mobilisation de 200 milliards de dollars par an pour les travaux de conservation de toutes sources, une grande partie de l’argent provenant de fonds que les gouvernements dépensent à l’intérieur de leurs propres frontières.

La délégation américaine a joué un rôle dans les négociations, même si les États-Unis ne sont pas officiellement partie à la Convention sur la diversité biologique, le traité qui sous-tend les pourparlers de Montréal.

Bill Clinton a signé le pacte dans les années 1990, mais il n’a jamais été ratifié avec une majorité des deux tiers au Sénat. Le seul autre pays qui n’est pas membre du traité est le Saint-Siège.

Mais Monica Medina, l’envoyée spéciale des États-Unis pour la biodiversité, s’est rendue à Montréal pour souligner que l’administration Biden a pris son propre engagement de conservation «30 par 30», surnommant le plan «America the Beautiful».

“J’espère que nous aurons un moment à l’avenir où le Sénat le ratifiera”, a déclaré Medina. “Mais nous contribuons quoi qu’il arrive.”

L’affaire a été longuement mûrie. La procédure finale, initialement prévue en 2020 dans la ville chinoise de Kunming, a été reportée et déplacée à Montréal en raison de la pandémie de coronavirus.

L’un des objectifs du sommet, qui obligeait les négociateurs à passer des tests quotidiens de coronavirus, est de réduire les retombées virales des marchés d’animaux vivants, une théorie expliquant comment l’agent pathogène à l’origine du covid-19 a commencé sa propagation dans le monde.