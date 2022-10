Les nations africaines vont finaliser leurs objectifs avant le sommet de l’ONU sur le climat

MOMBASA, Kenya (AP) – La dernière réunion des négociateurs sur le climat des nations africaines avant le sommet mondial de l’ONU débute lundi dans la capitale namibienne Windhoek, les participants devant se concentrer sur la manière de développer les énergies renouvelables sur le continent.

Les organisateurs de la conférence annuelle sur le changement climatique et le développement en Afrique ont déclaré que la réunion était la dernière chance pour les négociateurs, les responsables gouvernementaux, les climatologues, les sociétés civiles de base et les associations agricoles du continent d’affiner les intérêts du continent et de convenir d’une position commune pour promouvoir lors du sommet sur le climat en Egypte en novembre, connu sous le nom de COP27.

La manière dont le continent passera à l’énergie propre sans laisser de côté les communautés les plus pauvres et en veillant à ce que les énergies renouvelables contribuent à stimuler les économies des nations sera un point de discussion majeur pour les délégations africaines, a déclaré James Murombedzi du Centre africain pour la politique climatique.

Il a ajouté que les participants sont également susceptibles d’examiner comment financer davantage d’énergie renouvelable sur le continent et de rechercher des fonds supplémentaires pour aider les communautés vulnérables à s’adapter aux conditions météorologiques extrêmes et à assurer la sécurité alimentaire.

L’Afrique n’a attiré que 2 % des investissements mondiaux dans les énergies propres au cours des 20 dernières années, selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables.

On s’attend à ce que les nations africaines exhortent les pays développés à assurer davantage de financement climatique lors de la COP27. Les pays veulent que les nations très polluantes versent des compensations aux pays qui ont peu contribué au changement climatique mais qui sont plus vulnérables à ses effets. C’est ce qu’on appelle les « pertes et dommages » dans les négociations sur le climat.

“Comme nous le défendons depuis des décennies, l’adaptation et de plus en plus les pertes et dommages sont les principales priorités d’action climatique pour le continent”, a déclaré Mithika Mwenda, l’un des co-organisateurs de la réunion et membre de l’Alliance panafricaine pour la justice climatique.

L’Afrique est responsable d’environ 3% à 4% des émissions mondiales bien qu’elle abrite près de 17% de la population mondiale, mais les experts disent qu’elle est particulièrement vulnérable au changement climatique car elle est moins capable de s’adapter.

Wanjohi Kabukuru, Associated Press