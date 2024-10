Les nations africaines se précipitent pour envoyer des satellites dans l’espace

EspaceX Le premier satellite du Sénégal a décollé sur un lanceur SpaceX en août

Un à un, les satellites – chacun incrusté d’un méli-mélo de panneaux solaires et autres gadgets – se sont détachés de leur vaisseau mère. Ils avaient décollé de la Terre une heure plus tôt, le 16 août. Les 116 satellites à bord du lanceur ont été pour la plupart conçus et construits par des pays et des entreprises occidentales – mais l’un d’entre eux était différent. Il s’agit du premier vaisseau spatial de ce type jamais développé par le pays africain du Sénégal. Un petit CubeSat Baptisé GaindeSAT-1A, il fournira des services d’observation de la Terre et de télécommunications. Le président sénégalais a qualifié cela de grand pas vers la « souveraineté technologique ». Le coût du lancement d’un satellite a considérablement diminué ces dernières annéesdéclare Kwaku Sumah, fondateur et directeur général de Spacehubs Africa, un cabinet de conseil spatial. « Cette réduction des coûts a ouvert le marché », ajoute-t-il. « Ces petites nations… ont désormais la possibilité de s’impliquer. »

Kwaku Sumah La baisse des coûts de lancement spatial a donné une opportunité aux pays africains, selon Kwaku Sumah

À ce jour, 17 pays africains au total ont mis plus de 60 satellites en orbite et, avec le Sénégal, Djibouti et le Zimbabwe ont également vu leurs premiers satellites devenir opérationnels au cours des 12 derniers mois. Des dizaines de satellites africains supplémentaires devraient être mis en orbite dans les années à venir. Et pourtant, le continent ne dispose actuellement d’aucune installation de lancement spatial qui lui soit propre. De plus, des pays puissants ailleurs dans le monde utilisent sans doute les programmes spatiaux africains naissants comme moyen de nouer des relations et d’affirmer leur domination géopolitique plus largement. Un plus grand nombre de pays africains peuvent-ils tracer leur propre chemin vers l’orbite – et au-delà ? « Il est important que les pays africains disposent de leurs propres satellites », déclare M. Sumah. Selon lui, cela signifie un meilleur contrôle de la technologie et un accès plus facile aux données satellitaires. Ces informations pourraient aider les Africains à surveiller les récoltes, à détecter les menaces posées par des conditions météorologiques extrêmes telles que les inondations ou à améliorer les télécommunications dans les zones reculées, ajoute-t-il.

Mais aller audacieusement dans l’espace est toujours considéré comme « quelque chose pour l’élite » en Afrique, explique Jessie Ndaba, co-fondatrice et directrice générale d’Astrofica Technologies, une entreprise de technologie spatiale sud-africaine qui conçoit des satellites. Les affaires de son entreprise restent globalement « très lentes », ajoute-t-elle. Compte tenu de l’ampleur menace qui pèse sur le continent En raison du changement climatique, la technologie spatiale devrait être utilisée pour surveiller la nourriture et les ressources, suggère-t-elle. En revanche, une course spatiale africaine pour atteindre la Lune ou Mars ne serait d’aucune utilité : « Nous devons examiner les défis auxquels nous sommes confrontés en Afrique et trouver des moyens de les résoudre. » Pour Sarah Kimani, du Département météorologique kenyan, les satellites se sont révélés d’une valeur inestimable pour l’aider, elle et ses collègues, à suivre les conditions météorologiques dangereuses. Elle se souvient avoir utilisé l’observation de la Terre données fournies par Eumetsatune agence satellitaire européenne, pour surveiller une importante tempête de poussière en mars. « Nous avons pu déterminer la direction de cette tempête de poussière », dit-elle. Plus tard cette année, elle et ses collègues commenceront à recevoir des données de la dernière génération du vaisseau spatial Eumetsat, qui fournira, entre autres avantages, des outils de surveillance des incendies de forêt et de la foudre. « Cela nous aidera à améliorer nos systèmes d’alerte précoce », ajoute Mme Kimani, soulignant que la collaboration avec Eumetsat a été « très efficace et efficiente ». Le changement climatique entraîne des menaces météorologiques qui peuvent apparaître rapidement – ​​depuis les tempêtes majeures jusqu’aux sécheresses extrêmes. « L’intensité de ces dangers (…) est en train de changer », explique Mme Kimani, soulignant que des données satellitaires qui pourraient être mises à jour toutes les cinq minutes, voire moins, aideraient les météorologues à suivre de tels phénomènes. Elle fait également valoir que le Kenya – qui a mis en orbite son premier satellite opérationnel d’observation de la Terre l’année dernière – gagnerait à disposer à l’avenir d’un plus grand nombre de ses propres engins spatiaux météorologiques. Comme le feraient d’autres pays africains en général. « Seule l’Afrique comprend ses propres besoins », déclare Mme Kimani.

Sarah Kimani Le Kenya gagnerait à disposer d’un plus grand nombre de ses propres satellites, selon Sarah Kimani

Actuellement, de nombreux pays africains dotés de jeunes programmes spatiaux dépendent de la technologie et des experts étrangers, explique Temidayo Oniosun, directeur général de Space in Africa, une société d’études de marché et de conseil. Certains pays ont envoyé des étudiants et des ingénieurs à l’étranger pour acquérir un savoir-faire en matière de technologie spatiale. « Le problème, c’est que lorsque ces types reviennent, il n’y a ni laboratoire, ni installations pour eux », explique M. Oniosun. Le nouveau satellite du Sénégal a été construit par des techniciens sénégalais. Sans vouloir nuire à leur réussite importante, il convient de noter que le développement du satellite a été rendu possible grâce à un partenariat avec une université française et que le vaisseau spatial a été lancé sur une fusée SpaceX Falcon 9 depuis la Californie.

Getty Images L’Éthiopie espère que ses projets spatiaux contribueront à l’agriculture et à l’atténuation de la sécheresse

L’Europe, la Chine et les États-Unis se sont tous impliqués dans de nombreux programmes spatiaux africains. Cela a certainement contribué à mettre en orbite la technologie africaine, mais cela a également servi d’« outil diplomatique essentiel », explique M. Oniosun. Cela le rend « un peu inquiet », avoue-t-il. Les observateurs ont suggéré que les programmes spatiaux africains ne visent pas seulement à amener les pays africains dans l’espace – ils sont aussi, dans une certaine mesure, des arènes où certains des plus grands acteurs du monde les pays puissants se font concurrence. M. Sumah est optimiste quant à la situation. « Nous pouvons… opposer ces différentes puissances pour obtenir les meilleures offres », dit-il. Les responsables américains et chinois ont réfléchi aux implications « stratégiques » de leur implication dans les efforts spatiaux africains, explique Julie Klinger, de l’Université du Delaware. « Cela entraîne un besoin croissant de mettre à jour les traités et stratégies mondiaux visant à maintenir un environnement spatial pacifique et gérable », ajoute-t-elle. Mais il existe aussi des opportunités. Le Dr Klinger note que les lancements spatiaux depuis les régions équatoriales – qui peut ne pas nécessiter autant de carburant – pourrait signifier que les ports spatiaux africains ont un rôle important à jouer dans les décennies à venir. Le centre spatial Luigi Broglio, un ancien port spatial de construction italienne comprenant une plateforme maritime au large des côtes du Kenya, pourrait par exemple être remis en service un jour. Les derniers lancements y ont eu lieu dans les années 1980. À terme, nous pouvons nous attendre à une activité croissante dans l’espace de la part des pays africains. « Nous avons près de 80 satellites en cours de développement », déclare M. Oniosun. « Je pense que l’avenir de l’industrie est très prometteur. »