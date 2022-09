MOMBASA, Kenya (AP) – De la sécheresse aux cyclones et à l’élévation du niveau de la mer, le coût des dommages causés par le changement climatique en Afrique ne fera qu’augmenter à mesure que le monde se réchauffe, suscitant des inquiétudes chez les militants et les responsables quant à la manière de le payer.

Les îles et les États côtiers d’Afrique – et les 116 millions de personnes qui les habitent – ​​seront fortement exposés à la montée des mers et dépenseront environ 50 milliards de dollars en dommages d’ici 2050, selon un rapport publié jeudi par l’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies.

Il a ajouté que la sécheresse des 50 dernières années dans la Corne et en Afrique australe, exacerbée par le changement climatique, a coûté la vie à plus d’un demi-million de personnes, avec des pertes estimées à 70 milliards de dollars. Plus de 1 000 inondations au cours de la même période ont fait plus de 20 000 morts, a-t-il déclaré.

Les conclusions du rapport ont suscité de nouveaux appels à l’indemnisation pour le continent par de nombreuses personnes qui pensent que les pays riches qui émettent beaucoup plus de gaz qui réchauffent la planète dans l’atmosphère devraient payer la facture des catastrophes climatiques, connues sous le nom de “pertes et dommages” dans les négociations sur le climat.

“En tant que continent, nous pensons que la question des pertes et dommages doit être abordée”, a déclaré Harsen Nyambe, directeur de l’environnement durable à l’Union africaine. “C’est une question controversée et les pays développés ont peur car elle a de graves implications financières.”

L’échec de la création d’un “fonds pour les pertes et dommages” signifie que les pays africains “sont sans recours ni compensation de la part des nations riches les plus responsables du changement climatique”, selon un rapport de la Fondation philanthropique Mo Ibrahim publié plus tôt cette année.

Les négociations sur les pertes et dommages ont été un point de friction lors de la conférence des Nations Unies sur le climat de l’année dernière et devraient encore figurer en bonne place cette année lors du sommet sur le climat en novembre, connu sous le nom de COP27, qui se tiendra dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el Sheikh.

L’Afrique devrait rejoindre d’autres pays en développement d’Asie, des Caraïbes, d’Amérique latine et du Pacifique lors de la COP27 qui se sont regroupés dans le cadre du Forum sur la vulnérabilité climatique pour s’attaquer au problème des pertes et des dommages et demander une indemnisation.

Le bloc, actuellement présidé par le Ghana, a été formé en 2009 et rassemble 48 des pays en développement les plus sensibles au climat qui ont une population combinée de 1,2 milliard mais une part collective des émissions mondiales de seulement 5 %.

“Notre continent subit des pertes en vies humaines et en moyens de subsistance, et des dommages à nos terres et à nos communautés”, a déclaré la militante climatique kenyane Elizabeth Wathuti à l’Associated Press.

En plus de la sécheresse et des inondations, le continent a également subi une chaleur extrême, des cyclones et des tempêtes de sable, dégradant les terres en raison des conditions météorologiques changeantes et de la perte de biodiversité.

“Les pays vulnérables n’ont pas la capacité financière de s’adapter à ces impacts climatiques qui s’intensifient, ce qui fait du financement climatique une question de justice mondiale”, a ajouté Wathuti.

Wanjohi Kabukuru, Associated Press