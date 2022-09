Les nations africaines invitées à faire pression lors du sommet sur le climat

Commentez cette histoire Commentaire

MOMBASA, Kenya – L’ancien président irlandais a appelé les nations africaines à faire pression sur les pays riches et fortement polluants pour qu’ils respectent leurs engagements climatiques envers le continent lors d’une visite en Ouganda. Mary Robinson, qui est également présidente du groupe des Aînés des dirigeants mondiaux qui plaident pour la paix et la justice, a déclaré lundi à l’Associated Press que le Groupe des 20 “doit proposer de nouveaux plans” pour soutenir l’Afrique dans ses efforts en matière de changement climatique. prochaine conférence des Nations Unies sur le climat en novembre, connue sous le nom de COP27.

Lundi, les nations européennes ont promis 25 milliards de dollars supplémentaires au continent pour aider les pays à s’adapter aux effets du changement climatique. Le continent a souffert d’une sécheresse dévastatrice continue à l’est, avec des inondations et des cyclones qui ont gravement endommagé les pays du sud.

Robinson a déclaré que les Anciens « sont très convaincus que nous avons besoin de la COP27 pour réussir » et a encouragé les dirigeants africains « à créer une pression politique » afin que les pays développés puissent tenir leurs promesses.

Jusqu’à présent, les pays riches n’ont pas tenu leur promesse de don de 100 milliards de dollars par an aux pays les plus pauvres pour les aider à s’adapter aux effets du changement climatique et à passer à des sources d’énergie plus vertes. Les pays développés sont de plus gros émetteurs que les plus pauvres, le continent africain ne contribuant qu’à hauteur de 3 à 4 % des émissions mondiales alors qu’il représente 17 % de la population mondiale.

“Nous ne voulons pas avoir une situation où des promesses non tenues minent davantage la confiance existante”, a déclaré Robinson. Elle a ajouté que les pays développés devraient “donner plus pour obtenir de l’énergie propre, des technologies et des investissements vers les pays africains”.

Robinson est en Ouganda pour sa deuxième visite sur le continent cette année et promeut les initiatives d’énergie renouvelable dans les écoles aux côtés de la jeune militante pour le climat Vanessa Nakate.

Robinson a noté que la COP27, qui se tiendra dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, sera considérée comme une « COP africaine ».

Elle a ajouté: “Ce sera plus une COP africaine s’il y a plus de voix d’Afrique et du monde en développement, ce qui la rend aussi inclusive que possible” et a souligné l’importance de voix plus jeunes et plus diverses.

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment