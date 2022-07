Les nations africaines discutent du climat avant la grande réunion de l’ONU

MAPUTO, Mozambique – Les nations africaines ont ouvert mercredi des pourparlers sur le climat dans la capitale mozambicaine Maputo pour identifier leurs priorités et proposer une position commune avant le sommet des Nations Unies sur le climat en Égypte en novembre, connu sous le nom de COP27.

Les pourparlers interviennent alors que le continent est aux prises avec des cyclones dévastateurs dans le sud et une sécheresse débilitante dans l’est et la Corne de l’Afrique. Le continent de 1,2 milliard d’habitants, qui représente 17 % de la population mondiale, contribue à moins de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais souffre énormément d’événements météorologiques extrêmes, qui, selon les scientifiques, deviendront plus fréquents en raison du changement climatique.