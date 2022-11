Les nations africaines demandent plus d’argent pour éliminer les émissions

Les compensations de carbone, où les pollueurs peuvent effectivement annuler leurs émissions en payant dans des initiatives telles que la plantation d’arbres, sont actuellement moins chères à acheter en Afrique que dans de nombreuses autres régions du monde où les programmes sont plus strictement réglementés. Les nations africaines se tournent vers les pourparlers sur le climat pour obtenir un meilleur prix sur le « marché du carbone » afin d’atteindre leurs propres objectifs de réduction des émissions et d’évoluer vers une énergie propre. Les programmes ont fait l’objet d’un examen minutieux par des groupes environnementaux qui craignent qu’ils ne soient un laissez-passer gratuit pour continuer à polluer.

CHARM EL-CHEIKH — Les nations africaines veulent augmenter le montant qu’elles reçoivent des programmes qui compensent les émissions de gaz à effet de serre et cherchent des moyens de résoudre le problème lors des pourparlers sur le climat de l’ONU actuellement en cours en Égypte.

“Nous devrions considérer le commerce du carbone comme un outil de revenu pour notre programme de développement”, a déclaré le ministre zambien de l’Environnement, Collins Nzovu, à l’Associated Press. “Si nous nous dépêchons d’entrer sur ce marché, nous risquons de perdre notre patrimoine national et de donner à bas prix que nous regretterons à l’avenir.”

Dans le commerce du carbone, un crédit émis équivaut à une tonne de dioxyde de carbone ou à un autre équivalent de gaz à effet de serre retiré de l’atmosphère. Le marché volontaire du carbone, qui reste dominant en Afrique, a été en proie à des problèmes d’intégrité et de transparence. Le marché africain voit actuellement le continent gagner moins de 10 dollars par tonne de carbone. D’autres régions peuvent obtenir plus de 100 $ pour le même montant dans certains cas.

Pourtant, les systèmes de crédit carbone ont enregistré des succès relatifs au Kenya, en Tanzanie et au Congo.

Le projet Ntakata Mountains en Tanzanie, par exemple, a permis aux communautés locales d’avoir désormais plus d’argent à investir dans les écoles, les cliniques communautaires et les infrastructures. Un succès similaire a été signalé dans le projet Mikoko Pamoja au Kenya, ainsi que dans d’autres disséminés sur le continent.

Mais des efforts restent à faire pour rendre l’industrie plus réglementée, en particulier en Afrique.

« Des registres de carbone à haute intégrité, qui maintiennent un approvisionnement en crédits de haute qualité et dignes de confiance qui sont négociables sur les marchés boursiers mondiaux, sont essentiels et permettront aux pays africains de réussir dans ces processus », a déclaré Antonio Pedro, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.

Pedro a ajouté qu’un soutien important des pays développés, où la demande de crédits carbone de cette qualité sera requise, est essentiel pour réguler les marchés. Mais pour que le marché n’augmente pas encore plus les émissions, il devrait y avoir des limites à la manière dont les entreprises peuvent utiliser les crédits carbone.

Mercredi, l’envoyé américain pour le climat John Kerry a annoncé un plan controversé pour encourager les grandes entreprises à puiser dans les marchés du carbone, suscitant des inquiétudes chez les groupes environnementaux selon lesquelles cela donnerait aux entreprises une licence pour continuer à émettre à des taux plus élevés. Kerry a insisté sur le fait que les crédits seraient “hautement réglementés” et qu’il y avait plusieurs “garde-fous contre les abus”, y compris les types d’entreprises capables de les acheter et comment ils peuvent être utilisés.