Les nations africaines demandent des financements pour s’adapter au changement climatique

SHARM EL-SHEIKH, Égypte — Luttant contre les sécheresses, les tempêtes de sable, les inondations, les incendies de forêt, l’érosion côtière, les cyclones et d’autres phénomènes météorologiques exacerbés par le changement climatique, le continent africain doit s’adapter, mais il a besoin de fonds pour le faire, dirigeants et négociateurs du continent a déclaré lors du sommet de l’ONU sur le climat.

Shitima a déclaré que le sommet “devrait fournir des solutions aux millions de personnes sur le continent”, ajoutant que l’Afrique a besoin de financement pour s’adapter aux conditions météorologiques extrêmes ainsi que “pour faciliter une transition énergétique juste et stimuler l’adoption des énergies renouvelables”.

Une étude récente publiée par la Banque mondiale indique que les événements liés au climat feront basculer plus de 132 millions de personnes dans la pauvreté dans le monde, les pays africains perdant entre 10 % et 15 % de leur PIB d’ici 2050.

Le financement climatique pour s’adapter aux catastrophes liées au climat et empêcher leur aggravation reste une question épineuse dans les négociations sur le climat. Une promesse de 100 milliards de dollars par an de financement climatique n’a pas encore été tenue bien qu’elle ait dépassé de deux ans son échéance.

Les orateurs du pavillon de l’Afrique lors de la conférence ont réfléchi à la manière de combler l’écart entre les besoins financiers du continent en matière de climat et ce qu’il reçoit réellement, qui est actuellement estimé par la Banque africaine de développement entre 160 et 340 milliards de dollars d’ici 2030.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a appelé à la taxation des bénéfices des entreprises de combustibles fossiles pour aider les pays en développement et les petits États insulaires à s’adapter au changement climatique et à évoluer vers une énergie propre.