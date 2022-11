Les nations africaines demandent des financements pour s’adapter au changement climatique

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Luttant contre les sécheresses, les tempêtes de sable, les inondations, les incendies de forêt, l’érosion côtière, les cyclones et autres phénomènes météorologiques exacerbés par le changement climatique, le continent africain doit s’adapter, mais il a besoin de fonds pour le faire, dirigeants et négociateurs du continent a déclaré lors du sommet de l’ONU sur le climat.

C’est l’une des principales priorités du Groupe africain des négociateurs au sommet, connu sous le nom de COP27, actuellement en cours en Égypte. Ephraim Shitima, président du groupe, a déclaré que l’Afrique souhaitait voir les résultats des négociations se traduire en action pour le continent où des millions de personnes sont confrontées à des catastrophes liées au climat.

Shitima a déclaré que le sommet “devrait fournir des solutions aux millions de personnes sur le continent”, ajoutant que l’Afrique a besoin de financement pour s’adapter aux conditions météorologiques extrêmes ainsi que “pour faciliter une transition énergétique juste et stimuler l’adoption des énergies renouvelables”.

Une étude récente publiée par la Banque mondiale indique que les événements liés au climat feront basculer plus de 132 millions de personnes dans la pauvreté dans le monde, les pays africains perdant entre 10 % et 15 % de leur PIB d’ici 2050.

L’Afrique ne produit que 4% des émissions mondiales de réchauffement de la planète alors qu’elle représente 17% de la population mondiale, mais est particulièrement vulnérable au changement climatique.

Le financement climatique pour s’adapter aux catastrophes liées au climat et empêcher leur aggravation reste une question épineuse dans les négociations sur le climat. Une promesse de 100 milliards de dollars par an de financement climatique n’a pas encore été tenue bien qu’elle ait dépassé de deux ans son échéance.

Les orateurs du pavillon de l’Afrique lors de la conférence ont réfléchi à la manière de combler l’écart entre les besoins financiers du continent en matière de climat et ce qu’il reçoit réellement, qui est actuellement estimé par la Banque africaine de développement entre 160 et 340 milliards de dollars d’ici 2030.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a appelé à la taxation des bénéfices des entreprises de combustibles fossiles pour aider les pays en développement et les petits États insulaires à s’adapter au changement climatique et à évoluer vers une énergie propre.

“Nous savons qu’ils font des profits exorbitants”, a-t-il déclaré. Il a ajouté que les pays demanderaient une compensation pour les dommages climatiques causés par les principaux pollueurs, connus sous le nom de pertes et dommages dans les négociations sur le climat.

“Nous voyons ce financement des pertes et dommages comme une forme de solidarité des nations se tenant les unes avec les autres et comme une forme de financement des pays en détresse”, a déclaré Brown.

Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a déclaré que les dirigeants de l’Alliance des petits États insulaires recherchent également de nouvelles facilités de financement pour les pertes et dommages.

“Nous poussons définitivement pour cela”, a déclaré Ramkalawan à l’Associated Press.

Le groupe des pays les moins développés, qui représente quelque 46 pays à faible revenu, a également mis l’argent pour l’adaptation et les pertes et dommages parmi ses principales revendications.

“La COP27 doit garder l’adaptation au centre”, a déclaré Madeleine Sarr, présidente du groupe des PMA, ajoutant que le groupe “veut voir comment le manque à gagner dans la promesse de 100 milliards de dollars par an sera comblé”.

Wanjohi Kabukru, Associated Press