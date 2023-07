Les nations à majorité musulmane expriment leur indignation et prévoient des manifestations de rue contre la profanation du Coran en Suède

BAGDAD (AP) – Les nations à majorité musulmane ont exprimé leur indignation vendredi face à la profanation d’une copie du Coran en Suède. Certains se sont préparés à des manifestations de rue après la prière de midi pour montrer leur colère.

En Iran, en Irak et au Liban, des manifestants ont prévu des manifestations après que la police suédoise a autorisé une manifestation jeudi au cours de laquelle un chrétien irakien vivant à Stockholm a donné des coups de pied et s’est tenu debout sur un Coran, le livre saint de l’islam, devant l’ambassade d’Irak. Quelques heures auparavant, des manifestants à Bagdad ont fait irruption dans l’ambassade de Suède et allumé un feu pour montrer leur colère face à ses menaces de brûler le livre.

Le Premier ministre irakien Shia al-Sudani a ordonné l’expulsion de l’ambassadeur de Suède d’Irak et le retrait du chargé d’affaires irakien de Suède. Mais cela ne suffira peut-être pas à calmer ceux qui sont en colère, et une autre manifestation à Bagdad est prévue vendredi après-midi.

En Iran voisin, des manifestants prévoyaient également de descendre dans la rue. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a écrit une lettre au secrétaire général des Nations Unies au sujet de la profanation du Coran et a convoqué l’ambassadeur de Suède.

« Nous considérons que le gouvernement suédois est responsable du résultat des réactions de provocation des musulmans du monde », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani.

L’homme à Stockholm s’est également essuyé les pieds avec une photo du guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, lors de sa manifestation et a fait de même avec une photo du religieux chiite irakien Muqtada al-Sadr, un dirigeant puissant là-bas.

Le groupe militant chiite libanais Hezbollah a également appelé à une manifestation vendredi après-midi. Khamenei et la théocratie iranienne sont les principaux sponsors du Hezbollah.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une allocution vidéo jeudi soir, a appelé les musulmans à exiger que leurs gouvernements expulsent les ambassadeurs de Suède.

« J’invite les frères et sœurs de tous les quartiers et villages à se rendre dans toutes les mosquées, à porter leurs corans et à s’y asseoir, appelant l’État à prendre position envers la Suède », a déclaré Nasrallah dans son discours, selon l’agence de presse nationale libanaise.

Vendredi, « le monde entier doit voir comment nous embrassons notre Coran, et le monde entier doit voir comment nous protégeons notre Coran avec notre sang ».

L’Arabie saoudite et le Qatar, deux nations arabes du Golfe dirigées par des sunnites, ont convoqué des diplomates suédois pour condamner la profanation. Le ministère turc des Affaires étrangères l’a également critiqué.

Au Pakistan, le Premier ministre Shehbaz Sharif a fermement condamné les événements en Suède. Il a appelé les 57 nations de l’Organisation de la coopération islamique à jouer un « rôle historique dans l’expression des sentiments des musulmans et l’arrêt de cette diabolisation ». Pendant ce temps, les islamistes de son pays poussent Sharif, qui doit faire face à une prochaine élection, à couper les relations diplomatiques avec la Suède.

Jeudi matin, des manifestants à Bagdad ont occupé l’ambassade de Suède pendant plusieurs heures et y ont allumé un petit incendie. Le personnel de l’ambassade avait été évacué la veille. Après que les manifestants aient quitté l’ambassade, les diplomates l’ont fermée aux visiteurs sans préciser quand elle rouvrirait.

Le Premier ministre Sudani a déclaré dans un communiqué que les autorités irakiennes poursuivraient les responsables de l’incendie et a fait référence à une enquête sur les « agents de sécurité négligents ». Certains manifestants sont restés sur le site, ignorés par la police, après l’attaque. Un photographe de l’Associated Press et deux membres du personnel de Reuters ont été arrêtés alors qu’ils couvraient la manifestation et relâchés plusieurs heures plus tard sans inculpation.

Il s’agit de la deuxième profanation du Coran à impliquer le chrétien irakien en Suède, identifié comme Salwan Momika. Le mois dernier, un homme identifié par les médias locaux et sur ses réseaux sociaux comme Momika a brûlé un Coran devant une mosquée de Stockholm lors de la grande fête musulmane de l’Aïd al-Adha, déclenchant une condamnation généralisée dans le monde islamique.

Le droit d’organiser des manifestations publiques est protégé par la constitution suédoise. Les lois sur le blasphème ont été abandonnées dans les années 1970. La police accorde généralement une autorisation selon qu’elle pense qu’un rassemblement public peut avoir lieu sans perturbations majeures ni risques pour la sécurité.

Pour les musulmans, brûler le Coran représente une profanation du texte sacré de leur religion. Les incendies de Coran dans le passé ont déclenché des protestations dans le monde musulman, certaines devenant violentes. En Afghanistan, les talibans ont suspendu toutes les activités des organisations suédoises dans le pays en réponse au récent incendie du Coran.

Une manifestation similaire d’un militant d’extrême droite a eu lieu devant l’ambassade de Turquie plus tôt cette année, compliquant les efforts de la Suède pour persuader la Turquie de la laisser rejoindre l’OTAN.

En juin, des manifestants qui soutiennent al-Sadr ont pris d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad à cause de l’incendie du Coran.

les rédacteurs d’Associated Press Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis ; Abby Sewell à Beyrouth ; Nasser Karimi à Téhéran, Iran ; et Munir Ahmed à Islamabad ont contribué à ce rapport.

