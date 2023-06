Les nationaux reportent le match en raison de la mauvaise qualité de l’air sur la côte est

Le match à domicile des Nationals de Washington contre les Diamondbacks de l’Arizona a été reporté et les courses de jeudi à Belmont Park ont ​​été annulées en raison de la mauvaise qualité de l’air causée par les incendies de forêt au Canada.

C’est la deuxième journée consécutive que les incendies continus au nord de la frontière ont un impact sur les sports dans le nord-est des États-Unis. Plusieurs matchs de la Ligue majeure de baseball ont été annulés mercredi. Un match de la Ligue nationale de football féminin dans le New Jersey et un match en salle de la WNBA à Brooklyn ont également été annulés mercredi dans des conditions brumeuses qui ont alarmé les autorités sanitaires.

Alors que les systèmes météorologiques devraient à peine bouger, la couverture de fumée provenant des incendies de forêt au Québec et en Nouvelle-Écosse et envoyant des panaches de particules fines aussi loin que la Caroline du Nord et l’Europe du Nord pourrait persister tout au long de jeudi et peut-être le week-end.

La New York Racing Association a annulé les courses en direct à Belmont Park deux jours avant que l’installation n’accueille la dernière étape de la Triple Couronne avec le Enjeux de Belmont (19 h 05 HE le FOX et l’application FOX Sports ).

Comme annoncé précédemment, l’entraînement du matin a été annulé jeudi à l’hippodrome de Saratoga et à Belmont Park. Les conditions qui ont nécessité l’annulation de l’entraînement devraient persister cet après-midi et dans la soirée, selon la NYRA, et un programme de course au crépuscule qui donnerait le coup d’envoi du Belmont Stakes Racing Festival 2023 a été annulé.

« Sur la base des modèles de prévision actuels et de la consultation de nos services météorologiques externes, nous restons optimistes quant à l’amélioration de la qualité de l’air vendredi », a déclaré le président et chef de la direction de la NYRA, David O’Rourke, dans un communiqué.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a averti que le Belmont Stakes pourrait être annulé si l’indice de qualité de l’air dépassait 200 sur son échelle.

Si la qualité de l’air est de 150 à 200, seuls les chevaux qui réussissent un examen vétérinaire supplémentaire avant la course seront autorisés à courir.

« Les gens viennent de tout le pays », a déclaré Hochul. « C’est énorme pour l’économie locale. Et donc nous… espérons pouvoir faire avancer les choses, mais rien ne garantit le temps qu’il fera. Ce sera donc une décision de dernière minute, j’en suis sûr. »

Un communiqué de la MLB a déclaré que le report des Diamondbacks-Nationals avait été effectué après des conversations avec des experts médicaux et météorologiques et les deux équipes « concernant des conditions de qualité de l’air clairement dangereuses à Washington, DC ».

Les plans prévoient un jeu de maquillage à 13 h 05 le 22 juin au Nationals Park.

Le report intervient un jour après que les matchs de New York et de Philadelphie ont été reportés en raison du mauvais air. Les Diamondbacks ont battu les Nationaux 6-2 mercredi alors que des conditions enfumées étaient perceptibles, mais pas aussi graves que jeudi.

Environ 20 minutes avant l’annulation du match, le manager de Washington, Dave Martinez, a déclaré qu’il avait emmené son chien se promener plus tôt dans la matinée.

« Pas bon », a déclaré Martinez. « C’était rapide. … C’est plutôt mauvais là-bas. »

La New Jersey State Interscholastic Athletic Association (NJSIAA) reportait ses matchs de baseball de championnat non publics de jeudi à vendredi.

La Connecticut Interscholastic Athletic Conference a déplacé ses 12 demi-finales de tournois d’État garçons et filles de jeudi à vendredi.

Les Giants de New York de la NFL ont également annulé l’entraînement jeudi.

Reportage de l’Associated Press.