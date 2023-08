Les nationaux et les Phillies sont des enfants d’un jour, se mêlant aux petits ligueurs

Bryce Harper a étiré son bras gauche et a donné la chair de poule à Trea Turner et Kyle Schwarber – juste un trio de Phillies de Philadelphie qui ont été des fans exaltés de la Little League World Series pendant un moment, pas des cogneurs à prix élevé dans une course de fanions.

Les Phillies ont levé les bras pour célébrer lorsque Media, une banlieue de Philadelphie, s’est ralliée et a brièvement maintenu ses rêves de championnat en vie.

Hé, tout comme les Phillies la saison dernière, Media n’a pas réussi à remporter ses World Series.

Mais ce fut surtout une journée pleine de joie dimanche autour de Williamsport, les Phillies et les Nationals de Washington agissant à nouveau comme des enfants alors qu’ils se mêlaient aux stars de la Petite Ligue du monde entier sur le site du summum du baseball pour les jeunes.

Joey Meneses a donné aux enfants de ses chapeaux nationaux mexicains natals. Le receveur des Phillies Garrett Stubbs a laissé les Little Leaguers autographier le 21 blanc au dos de son maillot rouge. Le Canadien Rob Thomson est entré dans les gradins et a donné un discours d’encouragement de la direction aux enfants du Canada. L’arrêt-court des Phillies Edmundo Sosa a poussé sa batte à travers le filet vers un garçon.

Un groupe de nationaux a lancé des balles à l’équipe de Porto Rico. Le joueur de premier but des Nationals, Dominic Smith, a attrapé un morceau de carton aplati et s’est envolé pour la glissade traditionnelle sur la colline du champ extérieur à l’extérieur du stade de la Little League World Series.

Aucune erreur ici à la Classique de la Ligue majeure de baseball de la petite ligue.

Chaque joueur semblait déterminé à être plus amical avec les fans le suivant, les Nationals et les Phillies signant d’innombrables autographes, lançant des Wiffle Balls aux enfants, prenant des selfies et s’amusant des heures avant le premier lancer.

« Juste l’énergie qu’ils tirent des enfants, je pense que cela les ramène à leur passé quand ils avaient cet âge », a déclaré Thomson. « Je suis sûr que certains d’entre eux étaient comme moi, quand ils ont eu un match ce soir-là, vous vous réveillez et mettez vos pointes en caoutchouc. Peut-être que vous mettez votre uniforme très tôt. C’est ça être un enfant. »

La fin du mois d’août signifie traditionnellement que la rentrée scolaire approche à grands pas.

Phillies Bryson Stott et Weston Wilson étaient prêts – avec du bois peint comme un crayon n ° 2. Le rack de chauves-souris de Philadelphie ressemblait plus à des voitures sur la route des stands avant une course NASCAR, la plupart des chauves-souris arborant un schéma de peinture différent. Alec Bohm en a tenu un peint avec Liberty Bells et « I Love This Place » peint dans quatre cloches différentes, un clin d’œil à sa tristement célèbre citation « haine cet endroit » de la saison dernière.

Harper a utilisé une batte décorée de l’image verte du Phanatic, la mascotte de l’équipe momentanément confondue avec une batte Spongebob par l’annonceur ESPN David Cone.

Wilson, qui a disputé 706 matchs chez les mineurs avant de remporter sa première grande ligue au bâton, a montré le dessin au crayon sur sa batte modèle 34 par 31¼ dans le club-house exigu. Wilson a déclaré qu’il utiliserait « absolument » la batte dans un rôle de pincement.

Wilson enviait les jeunes de 12 ans qui ont réalisé un rêve aux Séries mondiales de la Petite Ligue.

« En grandissant, c’était quelque chose que je voulais faire », a-t-il déclaré. « J’ai joué dans la Petite Ligue une année, et nous sommes allés à un tournoi pour essayer d’avancer et peut-être arriver ici. »

Meneses, 31 ans, de Culiacán, au Mexique, a reçu une épinglette LLWS de son équipe natale.

« J’ai juste essayé de leur dire, n’ayez pas peur », a-t-il déclaré. « Je sais que vous allez être nerveux, je n’ai jamais vu autant de caméras et ESPN, les terrains sont super sympas. J’ai juste essayé de leur dire d’être calme. C’est le même baseball. Vous essayez de faire votre travail comme d’habitude . »

Après avoir joué samedi au Nationals Park, les Nationals et les Phillies ont pris un vol de 30 minutes et ont été accueillis le matin à l’aéroport par des Little Leaguers souriants. Les deux équipes ont pris le bus avec les Little Leaguers pour regarder la série. Washington et Philadelphie ont ensuite fait un court trajet vers l’Historic Bowman Field, qui a ouvert ses portes en 1926, pour la finale de dimanche d’une série de trois matchs.

La Little League Classic est l’une des expériences de la MLB pour tenter d’attirer de nouveaux fans – et raviver la passion des anciens – grâce à des décors décalés, comme les matchs de cette année à Londres. Cela pourrait fonctionner. La MLB indique que l’audience de la télévision nationale et locale pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans a augmenté de 11% par rapport à l’année dernière et a noté que 86% des personnes âgées de 18 à 24 ans et de 25 à 34 ans ont déclaré qu’elles étaient plus susceptibles de regarder les matchs de la MLB en raison des changements de règles. La fréquentation est en plein essor et 2 366 fans étaient prêts à emballer Bowman Field.

Reportage de l’Associated Press.

