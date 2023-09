Les Nationals de Washington signent une prolongation de plusieurs années avec le directeur général Mike Rizzo

Les Nationals de Washington donnent à Mike Rizzo une chance de terminer ce qu’il a commencé en tant que président de longue date des opérations baseball et directeur général de l’équipe.

Le club a annoncé mercredi une prolongation de plusieurs années avec Rizzo. L’accord intervient avec Rizzo – qui a constitué l’équipe qui a remporté les World Series 2019 – supervisant une reconstruction de haut en bas qui, selon lui, est en voie d’achèvement.

Les détails n’ont pas été divulgués, mais Rizzo, 62 ans, a déclaré qu’il prévoyait de rester à Washington pendant « très, très longtemps ».

Les Nationals ont remporté le seul championnat de la franchise il y a quatre ans, mais se sont presque immédiatement relookés, échangeant Max Scherzer, Trea Turner et Juan Soto pour donner au pool de prospects du club un afflux de talents nécessaire.

Washington se dirige vers une cinquième dernière place consécutive dans la NL East, mais a déjà dépassé son total de victoires de 2022 (55) avec plus de deux semaines à jouer dans la saison. Les Nationals entrent dans le match de mercredi soir contre les Pirates à 65-80.

La prolongation de Rizzo intervient après que l’équipe a déjà signé avec le manager Davey Martinez un accord qui s’étend sur la saison 2025.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de la Ligue majeure de baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.