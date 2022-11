Les nationalistes polonais exigent la “loyauté” des Ukrainiens

Un parti d’extrême droite veut obliger les Ukrainiens du pays à condamner les crimes nationalistes contre les Polonais

La Confédération du parti de la couronne polonaise a proposé une législation qui obligerait les citoyens ukrainiens vivant en Pologne à proclamer leur « fidélité » à Varsovie et à condamner les crimes historiques contre les Polonais commis par des nationalistes ukrainiens.

Le projet de loi a été dévoilé par le parti d’extrême droite et son aile jeunesse lors d’une conférence de presse au parlement du pays jeudi.

Le parti, représenté au parlement uniquement par son chef, Grzegorz Braun, soutient que Varsovie ne devrait pas seulement s’attendre à la loyauté des Ukrainiens, qui ont afflué en masse dans le pays au milieu du conflit entre Moscou et Kiev, mais en fait “demande” ce. Au cours des derniers mois, le parti a à plusieurs reprises tiré la sonnette d’alarme sur ce qu’il appelle la “Ukrainianisation de la Pologne” et le soi-disant en cours “remplacement ethnique” de Polonais par des réfugiés ukrainiens.

La Couronne a dévoilé un document, intitulé “La déclaration de loyauté à la République polonaise”, qui, selon elle, devrait être signé par chaque ressortissant ukrainien. Le document, rédigé à la fois en polonais et en ukrainien, affirme que les signataires sont conscients de “Les crimes de masse commis par la soi-disant armée insurrectionnelle ukrainienne contre la population civile pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’en 1947 dans les régions du sud-est de la République de Pologne.”

Lire la suite La rue de Kiev renommée en l’honneur des néo-nazis

“Je m’engage à diffuser des informations sur les crimes de [Stepan] Bandera parmi la population civile après mon retour en Ukraine afin de renforcer les relations polono-ukrainiennes dans un esprit d’amitié et de respect », lit le document.

Alors que la Pologne a été parmi les plus ardents partisans de l’Ukraine au milieu du conflit en cours, Kiev et Varsovie ont des points de vue opposés sur le passé commun des deux pays, ce qui a entraîné à plusieurs reprises des remarques hostiles des deux côtés.

Alors que l’Ukraine considère les dirigeants nationalistes – et les collaborateurs nazis de la Seconde Guerre mondiale – tels que Bandera et Roman Shukhevych, comme des “héros,” Varsovie les tient pour responsables des massacres de Polonais de la Seconde Guerre mondiale en Volhynie et en Galice orientale, qu’elle a reconnus comme un “génocide.” Les opérations de nettoyage ethnique contre les Polonais ont été ordonnées par l’Allemagne nazie et menées par des unités paramilitaires composées principalement d’Ukrainiens de souche.