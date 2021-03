Les nationalistes organisent une marche aux flambeaux et demandent le « retour » du Haut-Karabakh au milieu de la crise politique arménienne

Les nationalistes organisent une marche aux flambeaux et demandent le « retour » du Haut-Karabakh au milieu de la crise politique arménienne

Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues d’Erevan pour exiger la démission du Premier ministre arménien assiégé Nikol Pashinyan et le rétablissement du contrôle sur le Haut-Karabakh contesté lors d’une marche aux flambeaux.

Les nationalistes sont descendus dans les rues de la capitale arménienne dimanche, défilant avec des torches allumées et des drapeaux arméniens sur des airs folkloriques qui sonnaient d’une voiture. Alors que la musique s’arrêtait, les manifestants ont scandé «Arménien libre et indépendant» et «Reprenez le Haut-Karabakh» entre autres slogans. Les manifestants ont également appelé à plusieurs reprises à la démission de Pashinyan.

La procession enflammée, menée par les partisans du parti de droite Sasna Tsrer, a coïncidé avec un concert, organisé par une partie plus modérée de l’opposition, qui souhaite également le départ de Pashinyan.

© Spoutnik / Iliya Pitalev





Pashinyan est dans l’eau chaude depuis novembre, date à laquelle il a signé un accord de cessez-le-feu impopulaire avec l’Azerbaïdjan, en vertu duquel une grande partie de la région contestée est passée sous contrôle azéri. Le PM a été marqué un « traitre » par des opposants politiques pour avoir signé l’accord négocié par la Russie. Pashinyan a insisté plus tard sur le fait que c’était l’armée qui l’avait imploré de signer l’accord, invoquant l’épuisement des ressources et le manque de remplaçants. Le Premier ministre a défendu l’accord, arguant qu’il avait sauvé les troupes arméniennes d’un « s’effondrer. »

La nouvelle vague de manifestations contre le politicien autrefois populaire a commencé jeudi après que les commandants militaires arméniens et deux anciens présidents, Robert Kocharyan et Serzh Sargsyan, ont publié une déclaration conjointe, exhortant Pashinyan à démissionner.

© Spoutnik / Iliya Pitalev





L’appel est intervenu après que le Premier ministre a limogé le chef adjoint de l’état-major général, Tigran Khachatryan, qui a publiquement ridiculisé ses affirmations selon lesquelles les missiles Iskander de fabrication russe en service avec les forces armées arméniennes avaient sous-performé pendant le conflit avec l’Azerbaïdjan. Moscou insiste sur le fait que le matériel de pointe n’a pas du tout été utilisé dans le Haut-Karabakh.

Pashinyan a ensuite tenté de renvoyer le chef de l’état-major général, Onik Gasparyan, mais la motion a été bloquée par le président arménien Sarkissian comme étant inconstitutionnelle samedi.

Aussi sur rt.com Crise arménienne: le président refuse de limoger le chef militaire, dit l’ordre du Premier ministre Pashinyan « inconstitutionnel »

Des milliers de partisans de l’opposition ont manifesté à Erevan cette semaine, érigeant des barricades et installant un campement dans le centre de la capitale. Ils disent qu’ils resteront dans les rues jusqu’à la démission de Pashinyan, avec d’autres rassemblements prévus lundi.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!