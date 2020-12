Dans une représentation récente du monde par un artiste de Pékin en 2098, la Chine est une superpuissance de haute technologie et les États-Unis sont humiliés. Les Américains ont embrassé le communisme et Manhattan, drapé des drapeaux marteau et faucille de «l’Union du peuple d’Amérique», est devenu un quartier touristique pittoresque.

La ferme direction de M. Xi et du parti a valu à la Chine son récent succès, affirment les journaux, les programmes télévisés et les réseaux sociaux.

«Dans cette lutte contre la pandémie, il y aura des puissances victorieuses et vaincues», Wang Xiangsui, un colonel chinois à la retraite qui enseigne dans une université de Pékin, averred ce mois-ci . «Nous sommes une puissance victorieuse, alors que les États-Unis sont toujours embourbés et, je pense, pourraient bien devenir une puissance vaincue.

Le thème de la Chine comme triomphalement défendu contre les critiques a également un réel attrait public ces jours-ci, y compris parmi les jeunes, comme en témoignent un flux de commentaires en ligne et le travail d’artistes comme M. Fan, qui a décrit son style comme «People’s Punk». Dans Représentation de M. Fan de Manhattan communiste, affiché sur le site ArtStation, une légende décrit un guide touristique comme disant que l’Asie et l’Europe sont là où est l’avenir.

«Pour prendre en compte les changements de l’histoire et ressentir la rémanence de l’ère impérialiste», dit le guide, «dirigez-vous vers l’Amérique du Nord».

L’humeur fanfaronne actuelle de la Chine pourrait ajouter aux défis auxquels Joseph R. Biden Jr.est confronté lorsqu’il prendra ses fonctions de président. La défaite du président Trump aux élections n’a pas fait grand-chose pour apaiser les soupçons chinois à l’égard des États-Unis, a déclaré Liu Jianqiu, homme d’affaires et commentateur en ligne, lors d’un entretien téléphonique.

«Je pense que la Chine a acquis un avantage psychologique», a déclaré M. Liu, dans la quarantaine, qui a décrit la pandémie comme un tournant dans ses attitudes. «La performance de l’Occident était complètement hors de mes attentes et a changé encore plus ma façon de penser – les faits prouvent que le système américain n’a vraiment aucune supériorité.

La fierté nationale combative a fait un bond en Chine à l’approche des Jeux olympiques de Pékin en 2008 et après le bombardement américain de l’ambassade de Chine à Belgrade en 1999. On a maintenant le sentiment plus net que les puissances occidentales sont peut-être en déclin irréversible, et que la pandémie a confirmé l’ascension de la Chine.

«La plupart des Chinois ordinaires admiraient auparavant davantage les États-Unis, mais ces dernières années, les avantages du système chinois sont devenus plus clairs pour eux», a déclaré Jin Canrong, professeur de relations internationales à l’Université Renmin de Pékin, devenu un commentateur sous le surnom «Commissar Jin. » «Il y a une plus grande confiance en soi.»