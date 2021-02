Les nationalistes blancs utilisent à nouveau des symboles chrétiens pour répandre la haine

WASHINGTON – Un homme hurlant avec son poing levé, une croix byzantine arborant un blason rouge sur son T-shirt. Un drapeau blanc avec un pin vert solitaire et les mots «Un appel au paradis» flottant au-dessus de la foule en colère. Le drapeau chrétien fouettant dans le vent depuis une camionnette garée.

Ces images exposées lors du rassemblement et de l’émeute du 5 au 6 janvier à Washington, DC, ont fait craindre que certains des partisans les plus ardents et les plus dangereux de l’ancien président Donald Trump, y compris des groupes tels que les Proud Boys, Oathkeepers, QAnon, 3 Percenters et Amérique Firsters, se dissimulent dans le langage biblique pour justifier leurs actions.

Les drapeaux et autres affichages sont les derniers exemples de la façon dont les terroristes blancs à travers l’histoire, y compris le KKK, ont cité le christianisme pour justifier ce qu’ils prétendent être leur droit divin de contrôler les races et les groupes ethniques, ont déclaré des experts.

Les expositions – y compris une prière depuis la tribune du Sénat par un chaman QAnon qui a fait irruption dans le Capitole – ont tellement alarmé certains chefs religieux qu’ils ont publié une lettre ouverte.vendredisigné par plus de 1 400 pasteurs et dirigeants d’églises condamnant la «perversion» de leur foi.

« L’utilisation des symboles chrétiens, de l’iconographie, des écritures dans les efforts de domination et d’exclusion est aussi ancienne que la république elle-même », a déclaré le révérend Fred Davie, vice-président exécutif de l’Union Theological Seminary à New York. « C’est profondément ancré dans notre nation. C’est profond, mais il a également été prouvé maintes et maintes fois que c’était faux. »

Davie, qui a servi de liaison religieuse à la Maison Blanche d’Obama, a déclaré que l’évangélisme, en particulier, était devenu associé au nationalisme américain, en particulier au nationalisme blanc. En ligne, certains chrétiens d’extrême droite trouvent que leurs croyances racistes sont acceptées par les nationalistes blancs, dont la plupart ne partagent pas leur foi mais sont unis dans leur haine.

« Nous parlons d’une minorité au sein d’une minorité, mais c’est une minorité puissante », a déclaré Davie. « Mais ils ne représentent pas l’essence des chrétiens blancs en Amérique – ou des chrétiens en Amérique en général. »

Utiliser le christianisme pour justifier la haine

Certaines personnes qui affichent des symboles chrétiens ou invoquent la Bible pour justifier leurs actions le font de manière largement cynique, ont déclaré plusieurs experts: Ils envoient un signal à leurs compatriotes racistes.

« Pour eux, ce n’est qu’un raccourci pour l’identité », a déclaré Edward Ahmed Mitchell, directeur exécutif adjoint du Conseil des relations américano-islamiques et ancien procureur en Géorgie. « Il y a absolument un lien entre l’extrémisme politique d’extrême droite et l’extrémisme religieux d’extrême droite, mais je doute que ces gens se présentent à l’église tous les dimanches et lisent leur Bible. »

Matthew DeMichele, un sociologue de recherche spécialisé dans l’extrémisme à l’institut de recherche RTI International à Raleigh, en Caroline du Nord, a déclaré qu’il y avait clairement des chrétiens qui croient que leur religion justifie le racisme, et les démonstrations d’aujourd’hui sont un « redéploiement intense des anciennes tactiques ».

Pendant des siècles aux États-Unis, de nombreux pasteurs chrétiens ont prêché un «ordre naturel» où les Blancs étaient justifiés d’asservir les hommes, femmes et enfants noirs, citant tout, des écrits de l’apôtre Paul dans le Nouveau Testament à la malédiction de Ham dans l’Ancien Testament. D’autres ont soutenu que puisque la Bible se réfère à l’esclavage en tant qu’institution sans le condamner spécifiquement, il doit être divinement autorisé. En 1861, les dirigeants du Texas ont cité les «révélations les plus claires de la loi divine» pour justifier l’esclavage et la sécession des États-Unis.

DeMichele a déclaré que ce que nous voyons aujourd’hui est une réémergence modifiée de l’approche utilisée par des groupes comme le KKK, qui se sont enveloppés de symboles chrétiens et ont incendié des croix comme tactique terroriste.

« Impensable pour les chrétiens de soutenir les Proud Boys »

La lettre publiée cette semaine par des dirigeants chrétiens de tous les horizons politiques reconnaît spécifiquement que les groupes terroristes comme le KKK ont été tolérés et même accueillis par les évangéliques blancs.

« Nous choisissons de nous exprimer maintenant parce que nous ne voulons pas être des complices discrets dans ce péché persistant », lit-on dans la lettre. «Tout comme il était tragiquement incohérent pour les chrétiens du 20ème siècle de soutenir le Ku Klux Klan et l’idéologie nazie, il est impensable pour les chrétiens de soutenir les Proud Boys, les Oathkeepers, QAnon, 3 Percenters, America Firsters et des groupes similaires.

La lettre exhorte les pasteurs à conseiller les paroissiens qui s’alignent ou soutiennent les groupes racistes et haineux, et à souligner les valeurs de démocratie, d’antiracisme et d’égalité.

«Au lieu de voir un dirigeant ou un parti politique en particulier comme nommé par Dieu, nous croyons au ministère prophétique et pastoral de l’église auprès de tous les dirigeants et partis politiques», lit-on dans la lettre. « Au lieu de pouvoir par la violence, nous croyons et cherchons à imiter l’amour puissant et serviteur pratiqué par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. »

DeMichele, qui a interviewé des dizaines de suprémacistes blancs, a déclaré que les États-Unis étaient délibérément réticents à enquêter sur pourquoi et comment les gens deviennent des suprémacistes blancs et des nationalistes blancs. Il a dit qu’une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles les Américains blancs deviennent amoureux de ces idéaux aidera à combattre le terrorisme intérieur et aidera les États-Unis à vivre selon leurs idéaux.

« Les gens ne veulent pas dire que c’est un pays fondé sur la suprématie blanche. Mais nous savons que c’est vrai », a déclaré DeMichele. « Il est très important de comprendre que ce n’est pas nouveau pour les suprémacistes blancs d’avoir une identité chrétienne. Mais il est intriguant de constater le chevauchement renforcé des nationalistes blancs et de ceux de l’identité chrétienne. »

Les nationalistes blancs affirment généralement que la race blanche est supérieure et défendent la ségrégation raciale. Les suprémacistes blancs vont plus loin en insistant sur le fait que les Blancs méritent d’être en charge de tout à cause de leur couleur de peau. Les deux descriptions sont souvent utilisées de manière interchangeable par le public, bien que les chercheurs établissent une distinction entre les deux.

Davis a noté que les symboles chrétiens avaient une présence visible lors d’autres rassemblements nationalistes blancs ces dernières années, y compris la marche «Unissez la droite» de Charlottesville en août 2017, où un méli-mélo de centaines de nationalistes blancs, de néo-nazis, du KKK et de milices blanches ont protesté contre le retrait d’une statue du général confédéré Robert E. Lee.

Un méli-mélo similaire de groupes a convergé vers le Capitole le 6 janvier, y compris des nationalistes blancs, des adhérents de QAnon, des Oathkeepers et d’autres brandissant des drapeaux chrétiens et soufflant des cornes de bélier.

« Les différentes idéologies se mélangent toutes », a déclaré Stephen Piggott, chercheur au Western States Center, une organisation à but non lucratif basée à Portland, dans l’Oregon, qui soutient la démocratie inclusive. « Il y a un an, si un néo-nazi se présentait à un rassemblement de Trump, il serait probablement expulsé. »

Transformer les croyances religieuses « en quelque chose de très sombre »

Les nationalistes blancs du monde entier ont également invoqué le christianisme pour justifier leurs actions – même lorsqu’ils ne sont pas chrétiens eux-mêmes. Un homme qui a attaqué un camp d’été en Norvège en 2011, tuant 77 personnes, a affirmé être membre d’un ordre militaire chrétien international créé pour combattre les musulmans. Il a dit plus tard qu’il était en fait un adepte des dieux nordiques païens, dont Odin, et un néo-nazi, et qu’il s’était inspiré d’Al-Qaïda.

Les comparaisons entre Al-Qaïda et les nationalistes blancs qui professent une version tordue et extrême du christianisme sont justes, a déclaré Javed Ali, ancien analyste du FBI et du Conseil de sécurité nationale. Des groupes terroristes tels que Al-Qaïda et Daech ont tous deux choisi l’islam pour justifier leurs violentes attaques, a déclaré Ali, qui enseigne le contre-terrorisme à la Gerald R. Ford School of Public Policy de l’Université du Michigan.

« Ils ont réussi à transformer l’Islam en quelque chose de très sombre », a-t-il déclaré. « Je vois la même chose se jouer dans l’espace d’extrême droite: ces symboles sont détournés dans un but complètement différent. Et cela aide à justifier leurs actions. »

Alors que des symboles chrétiens étaient présents lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole, les procureurs n’ont indiqué aucun lien significatif entre les participants arrêtés et les églises. Mitchell, du Council on American-Islamic Relations, a déclaré que les agents fédéraux ne devraient pas cibler les églises à des fins d’enquête, comme ils ont ciblé les mosquées après le 11 septembre. Les détracteurs de cette surveillance ont déclaré qu’elle risquait d’aliéner et potentiellement de radicaliser les musulmans qui se sentaient soudainement importuns dans leur propre pays.

« Vous n’êtes pas obligé d’aller enquêter sur les églises. Tout ce que vous avez à faire est de prendre au sérieux la rhétorique violente qui s’exprime en public », a-t-il déclaré. « Le gouvernement fédéral, à notre avis, n’a jamais pris la menace des extrémistes religieux d’extrême droite aussi sérieusement que les extrémistes musulmans, qui sont beaucoup moins nombreux. »