NORMALEMENT à cette époque de janvier, je dépoussiérais mon smoking pour me préparer aux National Television Awards annuels.

La cérémonie étoilée est le point culminant du calendrier social de l’industrie télévisuelle, et l’after-party de l’événement n’a pas fini de semer la pagaille au fil des ans.

C’est donc avec le cœur lourd que je peux révéler que la fête à l’O2 de Londres a été repoussée une fois de plus, à partir de sa date déjà révisée du 20 avril.

Il aura maintenant lieu le 8 septembre, me disent les organisateurs, après qu’il est devenu clair qu’un événement à grande échelle serait irréalisable dans le climat actuel.

Les organisateurs mettront tout en œuvre pour un spectacle très spécial.

Le producteur exécutif de NTA, Kim Turberville, a déclaré: «Les prix reviendront à l’O2 de Londres en septembre pour marquer les émissions de télévision les meilleures, les plus audacieuses et les plus appréciées du Royaume-Uni avec un événement rempli de surprises.

« Et nous avons hâte de vous voir ce soir-là pour une célébration pas comme les autres. »

Les initiés me disent qu’ils s’attendent à ce que le concours de cette année soit le plus grand et le meilleur depuis le début des récompenses en 1995.

Une source a déclaré: «Lorsque les organisateurs ont dû décider si les NTA pouvaient ou non aller de l’avant, ils ont immédiatement su qu’ils ne voulaient rien faire à distance.

«Les NTA sont la nuit la plus scintillante du calendrier télé, donc avoir moins d’éclat ou de glamour ne serait pas juste.

«Maintenant, après les retards, les organisateurs prévoient d’organiser un grand spectacle.

«Il y aura des performances invitées surprises et de nouvelles catégories, et plus de stars que jamais présentes.»

Les fans qui ont acheté des billets pour la cérémonie de cette année pourront les utiliser à la nouvelle date, et toute autre personne désireuse d’y assister peut obtenir les leurs à nationaltvawards.com.

ça vaudra l’attente.

Sher traîne ses talons

Les talons hauts et les pantalons moulants ne sont pas l’idée de tout le monde des vêtements de maternité.

Mais c’est ce dans quoi Sheridan Smith, enceinte, s’est faufilée lorsqu’elle était juge sur RuPaul’s Drag Race UK.

L’épisode de demain de l’émission BBC Three voit l’actrice et son baby bump rejoindre RuPaul, Michelle Visage et l’autre invité spécial de l’émission, Alan Carr.

Depuis le tournage de l’année dernière, Sheridan a eu son fils Billy.

Je suis juste surpris qu’elle puisse enlever ce pantalon.

Les Kemps sont de retour sur leur meilleur

JE PEUX révéler que Martin et Roman Kemp reviendront pour présenter une deuxième série de Sunday Best.

L’équipe père et fils a été un succès l’année dernière lorsqu’elle a lancé le chat des célébrités et l’émission musicale ITV sur 22 épisodes cet été.

Maintenant, les patrons de la chaîne finalisent leur accord.

Un initié a déclaré: «Martin et Roman’s Sunday Best se sont très bien comportés après ses débuts en juin dernier et tous deux sont prêts à le faire à nouveau.

«Le format signifie qu’il peut être produit et réalisé dans un environnement sûr Covid-19, ce qui le rend encore plus idéal. La première série a été réalisée avec distance sociale et cela a très bien fonctionné, donc il y a peu de soucis.

Je suis tout à fait d’accord pour avoir le plus de nouvelles télé le plus tôt possible, c’est donc une excellente nouvelle.

Et je ne doute pas que les fans de Martin et Roman seront ravis de les retrouver.

Adjani rêve de Baftas

Une série humoristique de la BBC sur le racisme dans l’industrie cinématographique britannique arrivera cette année.

Dreaming Whilst Black est une adaptation de la série YouTube 2018 du même nom et mettra en vedette Adjani Salmon en tant que cinéaste en difficulté à Londres.

Adjani, qui a écrit et joué dans l’original, s’attend à de grandes choses.

« Il a dit: » Je le mets là-bas – Rêver tandis que les noirs gagneront des Baftas! Trois! «

Il est entendu que des discussions ont eu lieu avec Netflix sur le transfert de la sitcom au géant du streaming si cela s’avère être un succès de Beeb.

Un pilote a été mis en service.

Alors que BBC Three semble être sa maison la plus probable, une chaîne n’a pas encore été confirmée.

