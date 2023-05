Les National Institutes of Health coupent l’Institut de virologie de Wuhan du financement des contribuables

Les National Institutes of Health ont discrètement effacé l’Institut de virologie de Wuhan – le laboratoire au centre des spéculations sur l’origine du COVID-19 – de sa liste de laboratoires pouvant effectuer des tests sur les animaux avec de l’argent américain.

Wuhan était absent d’une nouvelle mise à jour de la liste. Le NIH a également effacé tous les laboratoires russes de la liste, ce qui signifie qu’aucun argent des contribuables des agences de santé publique américaines ne peut être utilisé pour des tests sur des animaux dans ce pays.

En supprimant l’Institut de Wuhan, le NIH ripostait au laboratoire dont certaines agences américaines ont conclu qu’il avait engendré la pandémie de coronavirus qui a bouleversé l’économie mondiale et tué des millions de personnes.

« L’Institut de virologie de Wuhan, géré par l’État chinois, qui était connu pour être dangereux, n’aurait jamais dû recevoir le soutien des États-Unis pour ses expériences dangereuses sur les coronavirus de chauve-souris », a déclaré le sénateur Joni Ernst, républicain de l’Iowa.

Elle a dit qu’elle était « prudemment optimiste » quant à la radiation, mais a déclaré que le fait que Wuhan ait reçu l’argent des contribuables en premier lieu était inquiétant.

« Pour quelles autres études de batterie payons-nous et qui passent sous le radar ? Je prévois bientôt d’introduire une législation exigeant que chaque centime envoyé à une institution en Chine ou dans tout autre pays adverse soit rendu public », a-t-elle déclaré.

Justin Goodman, vice-président senior pour le plaidoyer du White Coat Waste Project, qui a poussé à exposer l’argent américain qui a financé Wuhan, a qualifié la radiation de « victoire décisive dans la guerre contre les déchets ».

Il a souligné que pas plus tard que l’année dernière, un haut responsable du NIH repoussé contre les tentatives visant à empêcher Wuhan et d’autres laboratoires étrangers de faire des recherches risquées sur le gain de fonction qui augmentent le danger des agents pathogènes.

Et le laboratoire de Wuhan avait survécu à plusieurs itérations de la liste approuvée des tests sur les animaux du NIH avant d’être finalement évincé.

« Les contribuables ne devraient pas être obligés de financer un laboratoire étranger dirigé par une nation adverse qui a gaspillé de l’argent, torturé des animaux et conçu des supervirus dans des expériences dangereuses de gain de fonction qui ont violé la loi et ont probablement causé le COVID », a déclaré M. Cooper. Washington Times.

Le Times a contacté le NIH pour cette histoire.

La liste NIH des laboratoires d’expérimentation animale agréés répertorie 1 115 installations nationales et 342 étrangères. La liste précédente comptait 1 119 laboratoires nationaux et 346 laboratoires étrangers.

Cela inclut quelques nouveaux ajouts et suppressions.

Parmi les suppressions figuraient trois laboratoires russes: l’Institut de cytologie et l’Institut Pavlov de physiologie, tous deux faisant partie de l’Académie russe des sciences, et l’Institut de cytologie et de génétique de la branche sibérienne de l’académie.

Le Times a rapporté le mois dernier que le NIH avait officiellement coupé tout financement aux laboratoires en Russie pour se conformer à un décret présidentiel émis par le président Biden à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’un de ces laboratoires, l’Institut Pavlov, avait effectué des recherches impliquant des chats débilitants, puis les faisant marcher sur un tapis roulant afin d’étudier les lésions de la moelle épinière et les mouvements du corps.

Le White Coat Waste Project avait déclaré que la recherche constituait une torture animale.

La liste des laboratoires d’expérimentation animale agréés est tenue à jour par le Bureau du bien-être des animaux de laboratoire des NIH. Ce bureau supervise les tests sur les animaux effectués pour le compte des agences de services de santé publique, notamment les NIH, la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention.

Être sur la liste signifie qu’un laboratoire suit certaines normes pour le soin des animaux qu’il utilise pour les tests.

L’Institut de virologie de Wuhan a reçu environ 600 000 dollars du NIH en tant que sous-bénéficiaire d’EcoHealth, une entreprise basée à New York. Le NIH a payé EcoHealth pour mener des recherches sur les coronavirus de chauve-souris. Mme Ernst et le White Coat Waste Project ont révélé l’argent en 2020, et Mme Ernst a fait pression pour un examen par un inspecteur général en 2021.

Ce rapport a été publié plus tôt cette année, constatant que le NIH et EcoHealth étaient laxistes dans leur surveillance de Wuhan et d’autres bénéficiaires et dans la façon dont ils dépensaient l’argent.

La recherche de Wuhan impliquait une « croissance accrue » des virus, ce qui aurait dû déclencher des alertes au NIH. Mais EcoHealth n’a pas donné l’alarme correctement, a conclu l’inspecteur général.

L’audit n’a pas lié spécifiquement l’argent américain à l’émergence du coronavirus, ni commenté la théorie selon laquelle le virus aurait fui du laboratoire. Il a déclaré que le gouvernement était conscient des risques, mais qu’il envoyait quand même de l’argent sans imposer de contrôles adéquats.

L’inspecteur général a également déclaré que Wuhan avait des enquêtes aveugles sur son utilisation de l’argent. L’audit a recommandé que le laboratoire soit interdit de recevoir l’argent des contribuables américains.

Sous le président Trump, le NIH a suspendu la subvention à EcoHealth. Le NIH a rétabli la subvention à la fin du mois dernier, a déclaré EcoHealth, à condition qu’il se soumette à une nouvelle surveillance et qu’il ne finance aucune recherche en Chine.

Les origines de COVID-19 sont centrées sur deux théories. L’une est l’hypothèse d’origine naturelle, qui postule que le virus est passé d’un hôte animal à l’homme. L’autre est qu’il a fui du laboratoire de Wuhan.

Certains scientifiques affirment que l’échantillonnage génétique soutient fortement la théorie animale, suggérant que le virus était présent chez les animaux sur un marché de Wuhan. Mais certaines agences américaines clés, dont le FBI, pensent que le virus provient du laboratoire, probablement d’une fuite accidentelle.

En plus de l’institut, dirigé par l’Académie chinoise des sciences, l’Université de Wuhan a également été retirée de la liste d’approbation des tests sur les animaux du NIH.

Quelque 27 autres laboratoires chinois restent sur la liste approuvée.

