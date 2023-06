Les nanoparticules ciblent les maladies pulmonaires | Examen de la technologie MIT

Après qu’une dose de particules ait été administrée aux souris de laboratoire, l’ARNm est entré dans environ 40 % des cellules épithéliales, qui forment la majeure partie de la muqueuse pulmonaire. Trois doses ont porté le niveau à 60 %. Pour les deux types spécifiques de cellules épithéliales qui sont les cibles les plus importantes pour le traitement des maladies pulmonaires, le niveau était d’environ 15 %.

« Cela signifie que les cellules que nous avons pu éditer sont vraiment les cellules d’intérêt pour les maladies pulmonaires », explique Bowen Li, ancien postdoctorant au MIT et maintenant professeur adjoint à l’Université de Toronto, l’un des principaux auteurs de l’article. « Ce lipide peut nous permettre de livrer l’ARNm au poumon beaucoup plus efficacement que tout autre système de livraison qui a été rapporté jusqu’à présent. »

Les nouvelles particules se décomposent rapidement, ce qui leur permet d’être éliminées des poumons en quelques jours et réduit le risque d’inflammation. Ils pourraient également être administrés plusieurs fois au même patient sans déclencher de réponse immunitaire.

Les chercheurs travaillent maintenant à rendre leurs nanoparticules plus stables, afin qu’elles puissent être aérosolisées et inhalées. Ils prévoient également d’autres études sur la souris pour tester si les particules peuvent délivrer de l’ARNm pour corriger les mutations génétiques impliquées dans la fibrose kystique et d’autres maladies pulmonaires.