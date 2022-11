Les naissances à domicile aux États-Unis ont augmenté pendant la pandémie mais sont encore rares

Les naissances à domicile aux États-Unis ont légèrement augmenté au cours de la deuxième année de la pandémie, atteignant le plus haut niveau depuis des décennies, selon un rapport du gouvernement publié jeudi.

Sur près de 4 millions de naissances en 2021, près de 52 000 sont survenues à domicile, selon le rapport des Centers for Disease Control and Prevention. Cela représente une augmentation d’environ 12 % par rapport à 2020, après une augmentation de 22 % de 2019 à 2020.

Des augmentations ont été observées selon les races et les ethnies, bien que les naissances à domicile soient beaucoup moins fréquentes chez les femmes hispaniques que chez les autres.

Elizabeth Gregory, l’auteur principal du rapport, a déclaré que les raisons de ces augmentations sont inconnues, mais qu’elles se sont produites lorsque les taux de COVID-19 étaient élevés et que les vaccins n’étaient pas disponibles ou pas largement utilisés. D’autres rapports ont montré que de nombreuses personnes évitaient les visites à l’hôpital et chez le médecin au début de la pandémie.

Autres raisons possibles : les femmes n’avaient pas d’assurance maladie ou vivaient loin d’un hôpital et ne pouvaient pas s’y rendre à temps. Des recherches antérieures suggèrent qu’environ 1 accouchement à domicile sur 4 n’est pas planifié.

Jade Godbolt, de Dallas, a eu son deuxième enfant dans une maison de naissance en 2021, en partie pour éviter les risques hospitaliers de COVID-19 et pour faire l’expérience d’un environnement plus naturel. L’expérience s’est si bien passée qu’elle et son mari ont choisi un accouchement à domicile pour leur troisième, un fils né le mois dernier. Ils travaillaient avec une sage-femme, mais le travail a été si rapide que le bébé est né avant son arrivée.

Godbolt, une créatrice de contenu en ligne sur la beauté et le style de vie de 31 ans, affirme qu’il n’y a eu aucune complication et qu’elle et son fils se portent bien.

“Je croyais que mon corps pouvait faire ce pour quoi il était fait et je voulais être dans le confort de ma maison pour le faire”, a-t-elle déclaré.

Les naissances à domicile et les autres naissances hors de l’hôpital ont augmenté depuis 2004 environ, date à laquelle elles étaient proches de 36 000, selon d’autres données. L’augmentation a coïncidé avec une augmentation des centres de naissance non hospitaliers.

L’American College of Obstetricians and Gynecologists note que même si les accouchements à domicile impliquent généralement moins de procédures médicales que les accouchements à l’hôpital, ils sont plus risqués. Il déconseille les accouchements à domicile dans certaines situations, notamment les naissances multiples et chez les femmes qui ont déjà accouché par césarienne.

“Les hôpitaux et les centres de naissance agréés sont les endroits les plus sûrs pour accoucher, car bien que les complications graves associées au travail et à l’accouchement soient rares, elles peuvent être catastrophiques”, a déclaré le Dr Jeffrey Ecker, ancien président du comité du groupe sur la pratique obstétricale et chef du service d’obstétrique et de gynécologie au Massachusetts General Hospital.

Lindsey Tanner, Associated Press