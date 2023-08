Les nageurs « se sont cognés comme des quilles » lors de la compétition Ironman où deux hommes sont morts | Nouvelles du monde

Un triathlète expérimenté qui a participé à un événement Ironman où deux personnes sont mortes a déclaré que « les nageurs étaient renversés comme des quilles » par mauvais temps.

Alan Walsh a déclaré à Sky News qu’il y avait de sérieuses questions à poser sur la sécurité – et la baignade à Co Cork dimanche aurait dû être annulée à la suite de Storm Betty.

Deux hommes, dans la quarantaine et la soixantaine, a eu des difficultés à Youghal Bay – avec Triathlon Ireland disant ses officiels n’a pas sanctionné la course de natation.

Ironman affirme que cela n’a été communiqué à ses officiels que « plusieurs heures » après la fin de la natation.

Image:

Alan Walsh a participé à la compétition Ironman





M. Walsh a déclaré avoir vu « beaucoup de gens en difficulté », et il était difficile pour les concurrents de voir les bateaux de sécurité à cause de la houle.

Pendant la baignade, un homme a commencé à appeler à l’aide et est allé sous l’eau.

« Il était manifestement en train de se noyer », a déclaré M. Walsh. « Cela m’a semblé une éternité et ce n’était qu’une seconde ou deux, mais je suis allé vers lui et je l’ai pris par-dessus mon épaule.

« J’ai juste du mal à nous tenir éveillés et je lui hurle de se détendre et de s’allonger, puis un canoéiste nous voit. »

M. Walsh a déclaré qu’il avait réussi à faire monter le nageur sur un canoë – et avait poursuivi la course après s’être assuré qu’il allait bien.

Image:

Les deux hommes décédés ont été nommés Ivan Chittenden et Brendan Wall





Une fois sorti de l’eau, il a vu des stewards ressusciter quelqu’un sur la jetée.

« Je dirais que c’était à 100% les pires conditions dans lesquelles j’ai vu un triathlon nager », a déclaré M. Walsh à Lisa McNally de Sky.

Le triathlète a averti qu’il y a « une quantité énorme de risques » dans ces courses et que tout peut arriver – mais à tout le moins, le parcours de natation aurait dû être modifié plus tôt.

« Ils ont changé le parcours de la natation à mi-course – quelqu’un l’annonçait par haut-parleur », a déclaré M. Walsh. « Comment diable es-tu censé entendre ça si tu es dans l’eau ?

« Nous portons des bouchons d’oreille et je ne l’ai découvert que parce que quelqu’un m’a tapoté et m’a dit que j’entrais dans l’eau. Je m’attendrais à ces erreurs de la part de quelqu’un organisant son premier triathlon, mais pas d’Ironman. »

Image:

M. Walsh a déclaré qu’il était difficile pour les nageurs de voir les bateaux de sécurité





Les deux hommes décédés ont été nommés Ivan Chittenden et Brendan Wall.

« Mon cœur va à leurs familles et je suis vidé pour eux », a ajouté M. Walsh. « C’est horrible avant tout – c’est là où je pense, pas sur n’importe quelle course. »

M. Chittenden et M. Wall ont été déclarés morts sur les lieux après avoir été retirés de l’eau par les services d’urgence.

La police irlandaise enquête et le coroner a été informé.

Dans un communiqué, Ironman a déclaré qu’il apportait un soutien continu aux familles des athlètes – ajoutant: « Ironman a des directives et des protocoles de sécurité étendus et rigoureux, à la pointe de l’industrie, affinés selon les normes internationales les plus élevées et mis en œuvre lors d’événements dans le monde entier. »

La société a déclaré que la météo avait été surveillée attentivement tout au long du week-end – et une équipe de sécurité à la nage avait décidé que les conditions de l’eau étaient sûres pour que la course ait lieu, mais avec un parcours raccourci.

Sky News a approché Triathlon Ireland pour une réponse.