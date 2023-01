Les nageurs font face à un danger peu connu : du liquide dans les poumons

Personne ne sait ce qui cause le SIPE, mais il s’agit probablement d’une combinaison d’augmentation de la pression artérielle dans les poumons, d’un flux sanguin plus élevé pendant l’effort physique et du temps froid provoquant la constriction des vaisseaux sanguins, ont déclaré les chercheurs.

Les chercheurs conseillent aux personnes sujettes au SIPE de nager à un rythme plus lent avec d’autres personnes dans des eaux plus chaudes. Pour minimiser davantage leur risque, ces nageurs doivent éviter les combinaisons moulantes et ne doivent pas prendre d’anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l’ibuprofène.

Ceux qui présentent des symptômes pour la première fois doivent immédiatement arrêter de nager et sortir de l’eau. Asseyez-vous bien droit et si les symptômes persistent, appelez une assistance médicale.

Plus d’information

La clinique Mayo en a plus sur l’œdème pulmonaire.

LA SOURCE: BMJcommuniqué de presse, 9 janvier 2022