Les nageurs du Gujarat se préparent pour plus d’une douzaine de médailles

Les nageurs du Gujarat, après avoir suivi un camp d’entraînement rigoureux, se sont fixé un objectif de plus d’une douzaine de médailles lors des 36e Jeux nationaux qui ont débuté à Surat le 20 septembre avec une action de tennis de table.

“Nous avons de très belles perspectives de médailles et nous espérons remporter le plus de médailles de la piscine”, a déclaré Kamlesh Nanavati, entraîneur de l’équipe du Gujarat et vice-président de la Fédération indienne de natation.

« Les attentes des gens envers Mana Patel, participante aux Jeux olympiques de Tokyo, Anshul Kothari, représentant des Jeux asiatiques et des Jeux du Commonwealth, Aryan Nehra, Aryan Panchal et Devansh Parmar, participants aux Championnats du monde juniors, sont très élevées. Je pense que nous reviendrons avec un gros butin », a-t-il ajouté.

Pas moins de 50 médailles sont en jeu en natation, qui se tiendra à Rajkot à partir du 2 octobre.

Les nageurs ont reçu le soutien total du gouvernement et s’entraînent depuis des semaines dans la piscine ultramoderne du Savi Sports Complex à Ahmedabad.

Dhruv Vyas, superviseur du camp et entraîneur adjoint de l’équipe du Gujarat, a révélé que la séance d’entraînement commence à 5 heures du matin tous les jours. “L’échauffement, les différentes séances de natation, la physio, l’alimentation et toutes les autres choses nécessaires sont pris en charge tout au long de la journée par le gouvernement. Des équipements tels que des pagaies, des bouées de traction et des tubas ont également été aménagés pour garantir que les joueurs s’entraînent en utilisant toutes les techniques modernes », a-t-il déclaré.

Le rôle proactif joué par le gouvernement a été apprécié aussi bien par les joueurs que par les entraîneurs. Et ils croient que l’État récoltera des dividendes sous forme de médailles.

Les joueurs, d’autre part, peuvent s’attendre à doubler le prix en argent qu’ils ont reçu jusqu’à présent.

L’entraîneur Kamlesh Nanavati a souligné que certains nageurs vétérans se sont reposés pendant le championnat national de natation afin qu’ils soient dans leur meilleure forme pour les Jeux nationaux.

“Mais ceux qui ont participé à Guwahati ont également très bien performé, notamment Anshul Kothari, Dishant Mehta, Mana Patel, Diya Patel, Anshul, Aryan Nehra et Aryan Panchal”, a-t-il déclaré.

