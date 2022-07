Les nageurs Apeksha Fernandes et Hashika Ramachandra battent des records nationaux

Un total de 26 nouveaux records ont été établis lors des 48e Championnats nationaux aquatiques juniors qui se sont terminés aujourd’hui à la piscine Biju Patnaik située à l’intérieur de l’emblématique stade Kalinga, à Bhubaneswar.

Le dernier jour de la procédure a vu un effort record de Hashika Ramachandra du Karnataka qui a éclipsé le record national du 400 m quatre nages pour les filles du groupe II en 5: 10,70. La jeune fille du Karnataka a amélioré le précédent record de 5: 13,80 détenu par Apeksha Fernandes du Maharashtra. Sri Nithya Sagi de Telangana et Raghvi Ramanujan du Maharashtra ont terminé deuxième et troisième de cette épreuve avec un temps de 5:26.33 et 5:27.49 respectivement.

Apeksha Fernandes du Maharashtra, quant à elle, a continué à rester sous une forme dominante en créant un nouveau record national au 200 m brasse pour le groupe féminin II. Elle a réussi un temps impressionnant de 2:40.36 pour améliorer le précédent record de 2:43.01 détenu par Saloni Dalal créé en 2017. Apeksha a terminé bien devant S Lakshya et Saanvi S Rao, tous deux du Karnataka. Alors que Lakshya a réussi un temps de 2: 45,03 pour remporter l’argent, Saanvi a chronométré 2: 46,49 pour se contenter du bronze.

Un autre record de la journée est survenu dans le 400m quatre nages pour le groupe féminin I. Shakthi S du Tamil Nadu a battu le record de Sayani Gosh de 5: 15,04 enregistré en 2016. Shakthi a touché les pads en 5: 11,77 secondes pour créer le nouveau record et également remporter le médaille d’or. Elle a battu Bavya Sachdeva de Delhi (5:14.87) et A Jedidah du Karnataka (5:22.81).

Les prix du meilleur nageur pour les garçons du groupe I sont allés à Utkarsh Patil du Karnataka ainsi qu’à Devansh Parmar du Gujarat, les deux ayant amassé un total de 3 médailles d’or et 1 d’argent. Chez les garçons du groupe II, le prix individuel est allé à Navaneeth Gowda du Karnataka qui a remporté 5 médailles d’or.

Dans le groupe féminin I, Apeksha du Maharashtra a remporté le prix du meilleur nageur après avoir remporté 5 médailles d’or et créé 5 nouveaux records nationaux. Hashika Ramachandra du Karnataka a été déclarée meilleure nageuse en remportant 4 médailles d’or et 1 d’argent avec 4 nouveaux records nationaux. Karnataka a remporté le championnat général avec un total de 623 points.

En water-polo, le Bengale a été champion chez les garçons tandis que le Kerala a remporté le titre chez les filles.

