Les nageurs américains remportent 3 autres médailles d’or aux Mondiaux de natation hongrois

Lors d’une soirée de rédemption pour les nageurs américains, Lilly King, Ryan Murphy et l’équipe masculine 4×200 nage libre ont remporté trois autres médailles d’or pour les États-Unis aux championnats du monde de natation jeudi.

King a expié pour avoir raté le podium du 100 brasse en remportant la finale du 200 brasse pour la première fois.

« Chaque fois que je nage mal, j’ai l’impression d’avoir beaucoup de haineux. Et juste pour pouvoir leur prouver qu’ils ont tort, ça me fait avancer », a déclaré King.

La joueuse de 25 ans a terminé en force avec un temps de 2:22.41 et a battu l’Australienne Jenna Strauch par 0.63. Kate Douglass a décroché le bronze pour les États-Unis

King a déjà remporté des médailles d’or aux 50 et 100 brasse aux championnats du monde de 2017 et 2019.

«C’est vraiment bien de pouvoir compléter la série et je suppose que je suis une bonne nageuse maintenant», a plaisanté King à propos de ses 10 médailles, dont neuf d’or, aux championnats du monde. Seul Caeleb Dressel, avec 15, en a réclamé plus depuis 2017.

Murphy a obtenu la deuxième médaille d’or des Américains de la soirée au 200 m dos masculin, en 1:54,52 pour battre le Britannique Luke Greenbank par 0,64 seconde et son coéquipier américain Shaine Casas par 0,83.

À 26 ans, Murphy est un autre vétéran relatif de l’équipe américaine. Il s’agissait de sa première médaille d’or dans une épreuve individuelle aux mots, s’ajoutant à ses quatre dans les relais.

« Je repense à 2014, j’étais le plus jeune de l’équipe et j’avais de très bonnes personnes qui nous menaient à l’époque. Et donc c’est cool de penser que je suis en mesure d’encadrer les jeunes maintenant », a déclaré Murphy. «Nous avons un héritage incroyable à USA Swimming. C’est cool d’essayer de donner au suivant.

Les Américains ont eu du rattrapage à faire au 4×200 m libre masculin après avoir échoué à terminer parmi les médailles pour la toute première fois dans cette course aux Jeux olympiques l’an dernier.

Drew Kibler, Carson Foster, Trenton Julian et Kieran Smith ont dûment été obligés en enregistrant un temps de 7:00.24 lors de la finale de jeudi pour terminer avec plus de trois secondes d’avance sur les équipes australienne et britannique.

« L’année dernière, je sais que Drew et Kieran en faisaient partie, cela a laissé un mauvais goût dans la bouche de tout le monde, alors revenir cette année et gagner, c’est bien », a déclaré Foster.

L’équipe brésilienne semblait prétendre à une place, mais manquait de la puissance de finition de ses rivaux, avec Mack Horton décrochant l’argent pour les Australiens et Tom Dean le bronze pour la Grande-Bretagne, la 100e médaille du pays aux championnats du monde.

« C’est une réalisation incroyable », a déclaré le coéquipier de Dean, James Guy. « Et c’est vraiment génial que nous l’ayons livré, j’en suis tellement heureux. »

Les Australiens ont remporté les deux autres médailles d’or proposées à la Duna Arena de Budapest jeudi.

Mollie O’Callaghan, âgée de 18 ans, a pris la première place en 52,67 secondes au 100 m libre féminin pour battre la détentrice du record du monde Sarah Sjöström par 0,13 seconde.

C’est le premier titre mondial d’O’Callaghan, tandis que Sjöström a remporté sa 17e médaille individuelle aux championnats du monde, juste derrière Michael Phelps avec 20. C’était la cinquième médaille record de Sjöström au 100 aux championnats du monde, mais la nageuse suédoise n’a jamais remporté l’or.

« Pourtant, je suis tellement, tellement content de (la médaille) comme jamais auparavant parce que je suis en compétition contre de telles jeunes femmes autour de moi, donc ici en finale, je suis le plus expérimenté », a déclaré le joueur de 28 ans. . « C’était une belle compétition. »

L’Américain Torri Huske, 19 ans, a décroché le bronze pour devenir le premier nageur à remporter quatre médailles dans la capitale hongroise cette semaine.

La Canadienne Penny Oleksiak, championne olympique de 2016 à l’âge de 16 ans, a terminé quatrième.

La championne en titre Simone Manuel faisait partie de plusieurs absences notables de la course, notamment Siobhán Haughey, Shayna Jack, Emma McKeon et Cate Campbell.

Le détenteur du record du monde Zac Stubblety-Cook a remporté le 200 m brasse masculin en 2:07.07, 1.31 devant le Japonais Yu Hanaguruma et le Suédois Erik Persson, qui ont terminé deuxièmes à égalité. Persson est le premier Suédois à remporter une médaille aux Mondiaux depuis 2007.

« Le plan? Pour être honnête, je n’en avais pas vraiment, j’ai juste essayé de nager aussi vite que possible », a déclaré Persson.

