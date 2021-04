Une vue aérienne de la Rockybrook Estate à Delray Beach, Floride Douglas Elliman

Dix jours après la clôture de la vente de manoir la plus chère de l’année à Delray Beach, en Floride, pour 19 millions de dollars, luxe courtier immobilier Senada Adzem reçu un appel téléphonique inattendu. « L’acheteur m’a appelé pour me dire qu’il vendrait la maison. Honnêtement, nous avons été surpris », a déclaré Adzem dans une interview. Elle a raconté comment l’acheteur avait expliqué que ses plans avaient changé. Lui et sa famille ne pouvaient plus déménager en Floride. « Je n’ai jamais été impliqué dans une situation où le client a investi autant de temps et d’efforts pour acheter la maison de ses rêves – seulement pour devoir faire demi-tour et la vendre moins de deux semaines plus tard », a déclaré Adzem. Le client a remis la maison en vente, connue sous le nom de «The Rockybrook Estate», avec un prix demandé de 23 millions de dollars, soit 4 millions de dollars de plus que ce qu’il avait payé quelques semaines plus tôt. Adzem a déclaré qu’elle s’attend à ce que le retournement involontaire à court terme porte ses fruits. « Nous sommes convaincus – compte tenu du marché du luxe brûlant dans le sud de la Floride et de la splendeur éblouissante de style resort de cette propriété – que le vendeur a une excellente opportunité de réaliser un profit significatif sur cette transaction », a-t-elle déclaré. Le scénario n’est pas un cas isolé. Il se joue sur plusieurs marchés immobiliers américains, car la valeur croissante des actions et autres actifs a contribué à accroître le pouvoir d’achat des riches. Beaucoup de ces acheteurs cherchant à vivre sur un nombre limité de marchés, la disponibilité de propriétés de luxe peut être rare.

La grande salle du Rockybrook Estate à Delray Beach, en Floride. Douglas Elliman

Faible inventaire

Delray Beach est un bon exemple. Les stocks d’annonces de luxe de plusieurs millions de dollars dans la ville de la côte sud-est de la Floride sont au plus bas depuis 10 ans et en baisse de 45% par rapport à 2020, a déclaré Adzem. Au premier trimestre, le prix de vente moyen d’une maison unifamiliale de luxe y est en hausse de plus de 53,7% par rapport au trimestre précédent, selon au rapport Elliman. « Le faible inventaire de mégamansions, en particulier dans un marché immobilier en plein essor comme celui du sud de la Floride, joue en faveur du vendeur », a-t-elle déclaré.

Le même jour, cette maison du 14 Sandy Cove à Newport Beach, en Californie, a été vendue, l’acheteur a décidé de la mettre en vente. Photo: PreviewFirst / Groupe Stavros

En Californie du Sud, courtier Andy Stavros avait également un acheteur qui est devenu un flipper involontaire. Stavros a vendu à son client une maison de 8,7 millions de dollars au 14 Sandy Cove à Newport Beach, en Californie. Le même jour où elle a fermé, Stavros a déclaré que l’acheteur avait décidé de le mettre en vente.

Une vue de l’arrière-cour au 14 Sandy Cove à Newport Beach, en Californie. Photo: PreviewFirst / Groupe Stavros

Stavros a déclaré que les plans de sa cliente avaient changé parce qu’elle avait vu une maison plus grande qu’elle préférait dans la région pour 13 millions de dollars et qu’elle l’avait achetée. Cela signifiait qu’elle n’avait plus besoin de la maison de quatre chambres et huit salles de bain qu’elle venait d’acheter. Quand elle a demandé à Stavros de le vendre, son prix demandé était de 8,9 millions de dollars.

La vue du 14 Sandy Cove à Newport Beach, Californie. Photo: PreviewFirst / Groupe Stavros

Selon Stavros, l’intention de son client n’était pas de gagner de l’argent, mais cela pouvait arriver. Avant la mise en ligne de la liste, les acheteurs potentiels appelaient déjà. « Tout à coup, j’ai plusieurs demandes de présentation », a-t-il déclaré. Décider de vendre une propriété de plusieurs millions de dollars le jour même de sa fermeture n’est généralement pas une stratégie rentable. Mais si la propriété est souhaitable et située dans un marché chaud avec un faible inventaire, un flipper involontaire peut générer un profit considérable, selon le courtier immobilier du sud de la Floride. Devin Kay. «Nous sommes surpris chaque jour de ce à quoi les produits se vendent», a déclaré Kay.

Propriétés recherchées

La Gorce Island est une petite communauté gardée que Cher, Ricky Martin et Billy Joel ont tous autrefois appelé chez eux. Wyden a déclaré qu’il avait l’intention de démolir la résidence désuète de 4500 pieds carrés sur le terrain d’un demi-acre et de construire une nouvelle maison plus grande. «Immédiatement après mon contrat, quelqu’un a offert 400 000 $ pour mon contrat», a déclaré Wyden dans une interview. Il a ajouté qu’il avait décliné l’offre parce qu’il n’était pas un flipper. Lui et sa femme prévoyaient de déménager définitivement sur l’île de La Gorce et quelques centaines de dollars de bénéfices n’allaient pas changer leurs plans. « L’intention avec ma femme était de construire une maison », a déclaré Wyden. Mais peu de temps après, les Wyden ont réalisé qu’ils n’étaient pas prêts pour tous les maux de tête liés à la construction d’une nouvelle maison, alors ils ont plutôt proposé une autre maison du sud de la Floride. En février, ils ont remis en vente le propriété non améliorée au 31 La Gorce Circle pour 5,5 millions de dollars – un énorme 1,35 million de dollars de plus que ce qu’ils ont payé. « Je pensais que les gens pouvaient dire que j’étais fou, ou qu’il pourrait y avoir une guerre d’enchères », a déclaré Wyden. Même Kay, le courtier immobilier des Wydens, a été choqué lorsque six jours après la remise en vente de la propriété, il a vendu pour le prix demandé. « Je n’avais aucune confiance en ma tête que nous allions obtenir 5,5 millions de dollars pour cela », a-t-il déclaré. Wyden a déclaré: «Je ne suis pas dans le secteur de la spéculation immobilière», mais tout comme le marché boursier, lorsque la demande augmente et que l’offre diminue, les prix augmentent inévitablement. L’île de La Gorce est à seulement 1,2 miles carrés, il y a donc un nombre très limité de maisons et encore moins d’occasions de développement de démontage. « En raison d’un marché hautement concurrentiel et du fait qu’il n’y a rien d’autre à vendre, nous avons pu le retourner pour un profit de 33% », a déclaré Wyden. Il a ajouté: « Je l’ai probablement sous-vendu. J’aurais probablement pu en avoir six [million dollars] pour ça. » Le flip de Wyden a surperformé le marché de Miami Beach, où les prix des ventes de maisons unifamiliales de luxe ont augmenté de 20,2% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, selon le rapport Elliman.

Pas seulement les marchés de luxe

Et ce ne sont pas seulement les marchés du luxe qui voient des retournements involontaires très rentables. Agent immobilier Los Angeles Spencer Daley a réalisé un profit surprenant pour lui-même sur un retournement rapide dans l’Idaho. « Ce sont des prix que Boise n’a jamais vus auparavant. C’est un territoire inconnu », a déclaré Daley dans une interview. Le courtier Douglas Elliman, 31 ans, s’est acheté un terrain dans la ville de Caldwell en septembre. C’était un terrain non aménagé de 0,8 acre surplombant le terrain de golf Timberstone à l’intérieur d’un lotissement, non affilié au golf, à environ 20 minutes de Boise. Les dossiers immobiliers montrent qu’il a payé 120 000 $ pour cela.