Les mythes sur le vaccin ROR persistent malgré l’augmentation des cas

Alors que les cas de rougeole augmentent aux États-Unis et que les taux de vaccination pour le vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole) continuent de baisser, une nouvelle enquête révèle qu’un quart des adultes américains ne savent pas que les affirmations selon lesquelles le vaccin ROR provoque l’autisme sont fausses.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré qu’il n’existait aucune preuve reliant le vaccin contre la rougeole à l’autisme. Mais 24 % des adultes américains n’acceptent pas cela – ils estiment que cette affirmation est plutôt ou très inexacte – et 3 % n’en sont pas sûrs, selon une enquête réalisée par l’Annenberg Public Policy Center (APPC) de l’Université de Pennsylvanie.

Environ les trois quarts des personnes interrogées estiment que cette affirmation est assez ou très exacte.

Le CDC recommande que le vaccin ROR soit administré un mois ou plus avant qu’une personne ne tombe enceinte, si cette personne n’a pas été vaccinée contre la rougeole, les oreillons et la rubéole lorsqu’elle était enfant. Crédit : Actualités des neurosciences

Les résultats concordent avec ceux d’une enquête APPC administrée par NORC en octobre 2018, avant la pandémie de Covid-19. Les deux enquêtes indiquent qu’un nombre important et constant d’Américains croient au faux lien ou ne savent pas ce qui est correct. Le faux lien a été affirmé par Andrew Wakefield dans un article du Lancet de 1998 qui a ensuite été rétracté.

« La fausse croyance persistante selon laquelle le vaccin ROR provoque l’autisme continue de poser problème, en particulier à la lumière de la récente augmentation des cas de rougeole », a déclaré Kathleen Hall Jamieson, directrice du Annenberg Public Policy Center.

« Nos études sur la vaccination montrent systématiquement que la croyance selon laquelle le vaccin ROR provoque l’autisme est associée non seulement à la réticence à prendre le vaccin contre la rougeole, mais à l’hésitation à la vaccination en général. »

Les résultats de la nouvelle enquête sont également cohérents avec les enquêtes APPC de 2021 à 2023, qui ne mentionnaient pas les directives du CDC.

Dans ces enquêtes, 9 à 12 % pensaient qu’il était probablement ou certainement vrai que les vaccins administrés aux enfants contre des maladies comme la rougeole, les oreillons et la rubéole provoquent l’autisme, tandis que 17 à 18 % ne savaient pas si cela était vrai ou faux.

Dans la dernière enquête, menée du 18 au 24 avril 2024, l’Annenberg Public Policy Center a interrogé plus de 1 500 adultes américains sélectionnés sur leurs connaissances sur la façon dont on peut contracter la rougeole, ses symptômes et si les professionnels de la santé recommandent aux personnes enceintes de se faire vacciner contre la rougeole. s’ils ne l’ont pas déjà fait.

La croissance des cas de rougeole

Le CDC rapporte que l’activité de la rougeole augmente à l’échelle mondiale ainsi qu’aux États-Unis.

En 2024, au 30 mai, il y a eu 146 cas de rougeole aux États-Unis dans 21 juridictions, dont 11 épidémies de trois cas apparentés ou plus. Du 1er janvier 2020 au 28 mars 2024, le CDC a été informé de 338 cas confirmés, dont près d’un tiers (97, ou 29 %) se sont produits uniquement au cours du premier trimestre 2024, ce qui représente une multiplication par 17 par rapport à 2024. le nombre moyen de cas signalés au cours des premiers trimestres 2020-2023.

L’âge médian des patients était de 3 ans. La grande majorité des cas sont survenus chez des patients non vaccinés ou dont le statut vaccinal était inconnu.

Le pourcentage d’enfants de maternelle bénéficiant d’une couverture vaccinale ROR contre la rougeole a chuté aux États-Unis pendant la pandémie, selon le CDC. « Les épidémies de rougeole augmentent dans un contexte de baisse des taux de vaccination », titre un titre du réseau JAMA en novembre 2023.

Connaissance de la rougeole

Comment la rougeole se propage

La majorité des personnes interrogées savent comment la rougeole peut et ne peut pas se propager. Près de 6 personnes sur 10 déclarent à juste titre que la rougeole peut se transmettre par la toux et les éternuements (59 %) et par le contact d’une surface contaminée suivi du contact du nez, de la bouche ou des yeux (59 %).

La rougeole ne peut pas se transmettre par contact sexuel non protégé avec une personne infectée, mais plus d’un cinquième des personnes interrogées (22 %) pensent qu’il s’agit d’un moyen de contracter le virus.

Période d’incubation de la rougeole

Très peu de personnes interrogées savent combien de temps une personne infectée par la rougeole peut propager le virus avant de développer l’éruption cutanée caractéristique de la rougeole. Un peu plus de 1 personne sur 10 (12 %) estime correctement qu’une personne peut propager l’infection pendant quatre jours avant de développer une éruption cutanée, tandis que 12 % estiment que cette période est d’une semaine. La majorité des panélistes (55 %) déclarent ne pas en être sûrs.

Complications de la rougeole pour les femmes enceintes

L’enquête demandait aux personnes interrogées d’indiquer si une série de complications possibles étaient associées à la rougeole pendant la grossesse. Moins de 4 personnes sur 10 (en bleu ci-dessous) ont identifié correctement deux complications associées à la rougeole pendant la grossesse : l’accouchement d’un bébé de faible poids à la naissance (38 %) et l’accouchement précoce (37 %).

Un assez petit nombre de personnes (en jaune ci-dessous) indiquent à tort que le diabète (7 %), une vision floue (11 %) et la mort (12 %) sont plus susceptibles de survenir si vous avez la rougeole pendant la grossesse. Ils ne sont pas.

Vaccination contre la rougeole (ROR) pendant la grossesse

La plupart des personnes (57 %) ne savent pas si les femmes enceintes devraient se faire vacciner contre la rougeole si elles ne l’ont pas déjà été. Près d’un tiers (32 %) pensent à tort que les professionnels de la santé recommandent aux personnes enceintes de se faire vacciner.

Seulement 12 % savent que les professionnels de la santé ne recommandent pas ce vaccin aux femmes enceintes. En effet, le vaccin contre la rougeole utilise une forme vivante et affaiblie (c’est-à-dire atténuée) du virus.

Le CDC note : « Même si le vaccin ROR est un vaccin sûr et efficace, il existe un risque théorique pour le bébé. En effet, il s’agit d’un vaccin vivant, ce qui signifie qu’il contient une version affaiblie des virus vivants. »

Le CDC recommande que le vaccin ROR soit administré un mois ou plus avant qu’une personne ne tombe enceinte, si cette personne n’a pas été vaccinée contre la rougeole, les oreillons et la rubéole lorsqu’elle était enfant.

Enquête ASAPH de l’APPC

Les données de l’enquête proviennent du 19ème vague d’un panel représentatif à l’échelle nationale de 1 522 adultes américains, constitué pour la première fois en avril 2021, mené pour l’Annenberg Public Policy Center par SSRS, une société d’études de marché indépendante.

Cette vague de l’enquête Annenberg Science and Public Health Knowledge (ASAPH) a été réalisée du 18 au 24 avril 2024 et présente une marge d’erreur d’échantillonnage (MOE) de ± 3,5 points de pourcentage au niveau de confiance de 95 %.

Tous les chiffres sont arrondis au nombre entier le plus proche et ne peuvent pas totaliser 100 %. Les sous-catégories combinées peuvent ne pas correspondre aux totaux de la ligne supérieure et du texte en raison des arrondis.

Le centre politique suit les connaissances, les croyances et les comportements du public américain concernant la vaccination, le Covid-19, la grippe, la santé maternelle, le changement climatique et d’autres problèmes de santé consécutifs grâce à ce panel d’enquête depuis plus de trois ans.

Outre Jamieson, l’équipe APPC derrière cette enquête comprend Shawn Patterson, qui a analysé les données ; Patrick E. Jamieson, directeur de l’Annenberg Health and Risk Communication Institute, qui a élaboré les questions ; et Ken Winneg, directeur général de la recherche par sondage, qui a supervisé la réalisation de l’enquête.

Les données de l’enquête de 2018 proviennent de la première vague de l’enquête longitudinale sur la résistance aux vaccins (RVLS) du Annenberg Public Policy Center, un panel de 3 005 adultes américains, menée par NORC, une société de recherche indépendante.

Cette vague a été réalisée entre le 21 septembre 2018 et le 6 octobre 2018 et présente une marge d’erreur d’échantillonnage de ± 2,6 points de pourcentage au niveau de confiance de 95 %.

