L’opinion la plus courante qu’il entend: « Vous allez vous ennuyer, cela va détruire votre relation et vous ne travaillerez plus jamais », a déclaré Adcock à CNBC Make It.

Dans les années qui ont suivi, Adcock a lancé le Habitudes de millionnaire bulletin d’information dans le cadre d’un effort pour aider les autres à créer de la richesse et à atteindre l’indépendance financière et la retraite anticipée. Naturellement, comme c’est le cas pour toute personne dispensant des conseils financiers, Adcock a ses détracteurs.

Il est peut-être vrai que vous et votre partenaire vous énerveriez si l’un de vous ou les deux prenaient leur retraite plus tôt. Mais cela ne doit certainement pas être le cas. « L’important, c’est que vous ayez tous les deux des choses à faire. Vous ne pouvez pas rester assis à la maison toute la journée, sinon vous vous rendrez probablement fous », déclare Adcock.

Les détracteurs de la retraite anticipée affirment qu’une fois que vous avez quitté le marché du travail pendant plusieurs années, vous ne pourrez plus récupérer votre ancien poste si vous souhaitez réintégrer le monde du travail.

C’est peut-être vrai, mais c’est un point discutable, dit Adcock. Après sept ans de retraite, il est bien conscient qu’il ne pourrait probablement pas reprendre le même travail avec le même salaire et les mêmes responsabilités.

« Mais le revers de la médaille, c’est que je ne veux pas récupérer le même travail », dit-il. « J’ai passé 15 ans de ma vie à essayer d’échapper à ce travail. Pourquoi voudrais-je y retourner ? »

Les critiques peuvent souligner que, si vous vous trouvez dans une situation financière difficile, vous devrez peut-être un jour recommencer à travailler afin d’éviter d’épuiser votre épargne-retraite.

Mais ce n’est pas parce que vous n’êtes plus sur le marché du travail que personne ne vous aura. « Si vous avez été en mesure de vous mettre en position d’atteindre l’indépendance financière et de prendre une retraite anticipée, vous aurez alors les compétences nécessaires pour réintégrer le marché du travail, d’une manière ou d’une autre, probablement dans un emploi ou une carrière que vous aimez mieux que vous. avait auparavant », dit Adcock.

Et étant donné que vous pensiez avoir économisé suffisamment pour vivre le reste de votre vie, vous n’aurez probablement pas besoin d’une position de haut niveau pour combler l’écart si vos investissements dérapent pendant un certain temps.

« Ce ne sera probablement pas comme, ‘Oh merde, je n’ai plus d’argent. Je dois recommencer à gagner six chiffres' », a déclaré Adcock. « Vous allez voir l’écriture sur le mur et peut-être que vous obtiendrez un travail à temps partiel que vous appréciez. »

