CHICAGO (AP) – De la spéculation selon laquelle le coronavirus a été créé dans un laboratoire pour guérir des canulars, une quantité écrasante de fausses informations s’est accrochée au COVID-19 alors qu’il faisait le tour du monde en 2020.

Les responsables de la santé publique, les vérificateurs des faits et les médecins ont tenté d’écraser des centaines de rumeurs de multiples façons. Mais la désinformation autour de la pandémie a été aussi vexante que le virus lui-même. Et avec le déploiement des vaccinations aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada ce mois-ci, de nombreux mensonges voient une résurgence en ligne.

Un regard sur cinq mythes tenaces autour du COVID-19 qui ont été partagés cette année et continuent de voyager:

MYTHE: LES MASQUES N’OFFRENT PAS DE PROTECTION CONTRE LE VIRUS

En fait, ils le font.

Cependant, les messages mixtes au début ont causé une certaine confusion. Les responsables américains ont d’abord dit aux Américains qu’ils n’avaient pas besoin de porter ou d’acheter des masques, à un moment où il y avait une pénurie de masques N95 pour les agents de santé. Plus tard, ils ont inversé la tendance, exhortant le public à porter des masques en tissu et des masques à l’extérieur.

Les premiers messages ont donné aux gens « un peu plus d’espace pour reprendre ces récits » contre le port de masques, a expliqué Stephanie Edgerly, professeur de communication à la Northwestern University.

Certains utilisateurs de médias sociaux, par exemple, font toujours circuler une vidéo de mars du Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement américain, affirmant que les gens «ne devraient pas se promener avec des masques», bien qu’il ait depuis exhorté les gens à couvrir leur visages en public. Des versions de ce clip ont été visionnées des millions de fois sur Facebook, YouTube et Twitter.

Selon la société de renseignement médiatique Zignal Labs, le président américain Donald Trump et deux sénateurs américains ont contracté le COVID-19 lors d’une cérémonie Rose Garden selon laquelle les masques ne sont pas une forme efficace de protection. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont affirmé que les revêtements ne devaient pas être efficaces car les sénateurs portaient des masques à certains moments de l’événement.

Mais les masques empêchent les particules virales de se propager. Le mois dernier, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui continuent de conseiller aux Américains de porter des masques, ont cité des recherches suggérant que les masques peuvent protéger le porteur ainsi que d’autres personnes.

MYTHE: LE VIRUS EST FABRIQUÉ PAR L’HOMME

Ce n’était pas.

Les utilisateurs de médias sociaux et les sites Web marginaux ont tissé une théorie du complot selon laquelle le virus a été divulgué – accidentellement ou intentionnellement – d’un laboratoire à Wuhan, en Chine, avant que l’Organisation mondiale de la santé ne déclare le COVID-19 pandémique en mars. Le mensonge a été épousé par des élus, dont Trump.

Les origines du virus sont beaucoup moins scandaleuses: il est probablement originaire de la nature. On pense que les chauves-souris sont les hôtes d’origine ou intermédiaires de plusieurs virus qui ont déclenché des épidémies récentes, y compris le COVID-19. Les agences de renseignement américaines ont également conclu que le virus n’était pas d’origine humaine.

Pourtant, la théorie du complot continue de circuler en ligne et a fait une résurgence en septembre lorsqu’un virologue chinois a répété cette affirmation sur Fox News.

MYTHE: COVID-19 EST SIMILAIRE À LA GRIPPE

En fait, COVID-19 s’est avéré beaucoup plus mortel.

Les premières similitudes entre les symptômes du COVID-19 et de la grippe ont conduit beaucoup à supposer qu’il n’y avait pas beaucoup de différence entre les deux maladies. Les publications et vidéos sur les réseaux sociaux visionnées des milliers de fois en ligne affirment également que le COVID-19 n’est pas plus mortel que la grippe. Trump a tweeté une comparaison erronée entre la grippe et le COVID-19 en mars et octobre, alors que les États mettaient en œuvre des ordres de rester à la maison.

Le COVID-19 a été blâmé pour plus de 300 000 morts américaines cette année et a tué environ 1,5 million de personnes dans le monde. En comparaison, le CDC estime qu’il y a entre 12 000 et 61 000 décès liés à la grippe chaque année.

Les symptômes du COVID-19 peuvent être beaucoup plus graves et persister pendant des mois. Les experts de la santé ont également découvert une gamme de symptômes bizarres de coronavirus, du brouillard cérébral aux orteils enflés.

MYTHE: LES OFFICIELS EXAGGÉRENT LE TAUX DE COVID-19

Ils ne sont pas.

Les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à photographier les salles d’attente des hôpitaux vides plus tôt cette année, affirmant que peu de personnes étaient atteintes du COVID-19. Les photos et les vidéos ont gagné du terrain avec le hashtag #FilmYourHospital, qui fait partie d’une théorie du complot de droite selon laquelle les responsables de la santé publique et les politiciens exagéraient le bilan mortel du COVID-19. Mais moins de gens se trouvent dans les zones d’attente parce que les hôpitaux ont commencé à prendre des rendez-vous virtuellement, annulant les procédures électives et interdisant les visiteurs pendant la pandémie.

Ce mois-ci, le selfie d’un médecin du Nevada dans un site de soins improvisé vide mis en place pour traiter d’autres patients atteints de coronavirus a été partagé en ligne comme preuve que les hôpitaux ne sont pas pleins. Cependant, la photo a été prise le 12 novembre, avant l’ouverture du site. Il a depuis servi au moins 200 patients.

MYTHE: LE VIRUS EST UN PLOYÉ POUR FORCER DES VACCINATIONS MONDIALES

Ce n’est pas vrai.

Les partisans des anti-vaccins poussent cette théorie du complot depuis janvier, lorsque certains ont faussement prétendu en ligne que le virus avait été breveté par des sociétés pharmaceutiques comme un stratagème pour tirer profit de la maladie. Certains milliardaires et défenseurs des vaccins ciblés Bill Gates, affirmant qu’il faisait partie d’un plan mondial autour du COVID-19 pour micropuce des milliards de personnes grâce à des vaccinations de masse. Gates n’a menacé de micropuce qui que ce soit. Au lieu de cela, il a suggéré de créer une base de données des personnes qui ont été vaccinées contre le virus.

Le scepticisme s’est également développé autour de la vitesse de développement des vaccins. Une vidéo visionnée près de 100000 fois sur les réseaux sociaux, par exemple, a faussement affirmé que les sociétés pharmaceutiques avaient sauté les essais sur les animaux pour les vaccins. En fait, les vaccins ont été testés sur des souris et des macaques.

Le Royaume-Uni, le Canada et la Food and Drug Administration américaine ont autorisé le vaccin contre le coronavirus de Pfizer. La FDA examinera le tir de Moderna jeudi.

Pourtant, seulement environ la moitié des Américains disent qu’ils sont prêts à se faire vacciner, selon une enquête réalisée ce mois-ci par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

La désinformation continue sur le vaccin pourrait entraîner une partie de cette hésitation.

«Je ne pense pas que ce soit un mythe qui a causé le problème», a déclaré Nancy Kass, directrice adjointe de la santé publique au Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics. « C’est le fait qu’il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mythes. »