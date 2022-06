Les mythes canadiens sur les armes à feu mènent à une mauvaise politique gouvernementale

Les armes à feu font partie des trois problèmes favoris des libéraux, avec l’avortement et la race. Ces préoccupations rallient une base progressiste contre les conservateurs ; cela fonctionne généralement à chaque fois. Mais en raison de plusieurs mythes sur les armes à feu, cette stratégie peut échouer ici.

Premièrement, le taux de mortalité lié aux armes à feu au Canada est plus élevé que celui de nombreux pays pairs, à un peu plus de deux pour 100 000 personnes par année. Nos chiffres sont environ six fois inférieurs à ceux des États-Unis, qui sont le premier parmi les pays riches et ont près de 400 millions d’armes à feu à l’intérieur de leurs frontières, soit 1,2 par personne. Nous avons près de 13 millions d’armes à feu, soit environ une pour trois Canadiens.

Nos homicides liés aux armes à feu augmentent depuis 2013, selon Statistique Canada. Cependant, c’est la répartition de la propriété et de l’utilisation qui révèle une grande partie de l’absurdité de la politique libérale sur les armes à feu. Les crimes violents liés aux armes à feu sont les plus élevés en Saskatchewan, au Manitoba et dans les territoires. Les hommes ruraux sont beaucoup plus susceptibles de mourir par suicide que la moyenne canadienne.

Nos problèmes s’aggravent, mais les carabines sont presque aussi dangereuses que les armes de poing. Les Canadiens des régions rurales et des petites villes sont beaucoup plus susceptibles de mourir par violence armée que les habitants des grandes villes. Nous sommes confrontés à la réalité que la plupart des décès par arme à feu au Canada sont le produit de réalités sociales comme la violence familiale, le désespoir et l’alcool, et non les trafiquants de drogue.

Une deuxième réalité est que la réduction de l’accès aux armes à feu, en particulier les armes semi-automatiques, est susceptible de réduire le nombre de décès par armes à feu, mais les interdire ne fonctionnera pas. Ce qui aiderait, c’est une incitation de 200% à les remettre, contre preuve du prix d’achat. Les armes d’épaule sont disponibles dans des centaines de magasins d’articles de sport. Pourquoi ne pas mettre fin à ce commerce ou le taxer à mort ? Les armes de poing sont largement disponibles dans la rue et leur importation illégale est un commerce plus lucratif que la drogue. Les interdire n’arrêtera pas ce flux; les bénéfices sont trop riches. (Il y a des années, “The Fifth Estate” a démontré qu’une arme achetée aux États-Unis peut valoir beaucoup plus, une fois introduite en contrebande au Canada.)

Pourquoi ne pas faire de l’utilisation d’une arme à feu un pari plus risqué ? La possession d’une arme à feu lors de la perpétration d’un crime peut garantir une certaine peine de prison, que l’arme ait été utilisée ou non. Pourquoi ne pas obliger les propriétaires d’armes de poing à déclarer l’utilisation de leur arme sur une base annuelle, avec une preuve d’un club de tir ou d’un stand de tir? Et la peine pour ne pas avoir entreposé en toute sécurité une confiscation d’armes et une lourde amende.

Arrêter le flux d’armes importées illégalement est beaucoup plus difficile, mais là encore, il existe probablement plusieurs moyens de dissuasion. On peut être expulsé et banni à vie de toute rentrée pour une variété d’infractions – pourquoi ne pas faire de la possession ou du transport illégal d’armes à feu l’une d’entre elles ? Nous radiographions inutilement les chaussures et la monnaie des voyageurs aériens, au prix de millions. La radiographie des véhicules aux principaux postes frontaliers ne serait-elle pas une meilleure utilisation de cet argent?

Cependant, le moyen le plus efficace d’inverser la hausse des décès par arme à feu est la prévention.

Il y a de nombreuses années, les chefs de police canadiens progressistes ont inventé ce que l’on appelle maintenant les carrefours de sécurité communautaire, réunissant des policiers, des enseignants, des travailleurs sociaux et toutes les autres personnes impliquées dans le soutien aux personnes et aux familles à risque. Ils partagent les signaux d’alerte concernant leurs clients dans la plus stricte confidentialité. Ils recherchent des modèles et des prédicteurs de rupture sociale – un décès dans la famille, un enfant qui abandonne, des rapports de violence familiale accrue, une forte augmentation de la consommation d’alcool et de drogues.

Cela leur donne une liste prioritaire de ceux qui pourraient avoir un besoin urgent de soutien supplémentaire. Le programme a été un énorme succès et est maintenant copié dans le monde entier. En mettant l’accent sur les risques liés aux armes à feu dans une famille ou un quartier, les centres réduiraient sans aucun doute notre taux de mortalité.

Une politique de possession responsable d’armes à feu, un investissement accru dans le blocage du commerce illégal et l’utilisation d’indices sociaux pour aider à prévenir les décès par arme à feu pourraient être attrayants pour une nette majorité de Canadiens, y compris les propriétaires d’armes à feu. Mais la politique utilisée comme coin politique pour punir les «mauvais» propriétaires d’armes et récompenser les «bons» militants anti-armes ne fera que nous diviser. Pire, ça ne marchera pas.

