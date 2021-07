Les mystérieux showrunners de la Benedict Society révèlent comment la saison 1 suivra la «structure» des livres avant l’épisode 3

Les showrunners de la Mysterious Benedict Society ont révélé à quel point la saison 1 suivra de près les livres, écrits par Trenton Lee Stewart, dans une nouvelle interview sur l’émission Disney +.

Le prochain épisode de la série pour jeunes adultes, qui a débuté avec deux épisodes le 25 juin, sort vendredi, prolongeant les aventures de M. Benedict de Tony Hale et des quatre enfants qu’il a recrutés.

Initialement situé à Hulu, The Mysterious Benedict Society a déménagé à Disney+ en novembre 2020 et a finalement eu sa première de deux épisodes la semaine dernière.

L’épisode 3 sort vendredi et les fans de la série de livres bien-aimée peuvent s’attendre à plus de ce qu’ils savent et aiment des romans.

L’émission suit alors que « quatre orphelins surdoués sont recrutés par le particulier M. Benedict pour une mission dangereuse visant à sauver le monde d’une crise mondiale connue sous le nom d’urgence », selon Disney +.

Les showrunners Matt Manfredi et Phil Hay ont évoqué l’adaptation des livres, dont quatre dans la série principale, ainsi qu’un livre d’accompagnement et une préquelle, dans une interview avec L’enveloppe.

La paire a révélé que la saison 1 resterait très fidèle à son matériel source, Phil expliquant simplement: « Le premier livre est cette première saison, en gros. »

Il a poursuivi: « Cela s’est vraiment prêté à ce genre de structure. »

Pendant ce temps, Matt a partagé que l’un des aspects des livres qui semblait particulièrement important pour bien s’adapter était « cet accent mis sur l’empathie, cet accent mis sur l’amour et l’importance de la vérité ».

Il a dit qu’il était « assez excitant d’explorer » cet accent, ainsi que « l’idée de ces enfants dont les super pouvoirs sont des choses qu’ils ne considèrent peut-être pas comme précieuses en premier ».

Matt a ajouté : « Ils ne peuvent pas voler, ils ne peuvent pas tirer au laser, mais ils ont de l’empathie. Ils sont résistants, ils sont inventifs.

« Ils pensent les choses de manière unique. Et ce sont les choses qui les rendent spéciaux, les rendent précieux – des héros. »





Le casting de la Mysterious Benedict Society comprend Tony Hale (M. Benedict et M. Curtain), Kristen Schaal (Numéro deux), Mystic Inscho (Reynie), Seth Carr (Sticky), Emmy DeOliveira (Kate), Marta Kessler (Constance), MaameYaa Boafo (Rhonda) et Ryan Hurst (Milligan).

De nouveaux épisodes sortent le vendredi sur Disney+, le prochain – l’épisode 3 – sort le 2 juillet