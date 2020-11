Les mutations Covid ne semblent pas aider le virus à se propager plus rapidement, selon une étude

LONDRES – Une étude mondiale sur plus de 12000 mutations de coronavirus a révélé qu’aucune d’entre elles ne semble avoir fait en sorte que le virus qui cause Covid-19 se propage plus rapidement.

Des chercheurs de l’University College London ont évalué les mutations Covid dans plus de 46000 échantillons prélevés sur des personnes de 99 pays différents et ont conclu que les mutations semblaient toutes neutres pour accélérer la propagation du virus.

L’étude évaluée par des pairs, publiée mercredi dans la revue Nature Communications, a identifié un total de 12 706 mutations. Parmi celles-ci, 398 souches du coronavirus se sont produites de manière répétée et indépendante.

Les chercheurs ont décidé de se concentrer sur 185 mutations qui s’étaient produites au moins trois fois de manière indépendante au cours de la pandémie.

“Les mutations récurrentes actuellement en circulation semblent être neutres dans l’évolution et principalement induites par le système immunitaire humain via l’édition d’ARN, plutôt que d’être des signatures d’adaptation”, ont déclaré les chercheurs de l’étude.

«À ce stade, nous ne trouvons aucune preuve de lignées significativement plus transmissibles de SRAS-CoV-2 en raison de mutations récurrentes», ont-ils ajouté.