Les restrictions de verrouillage en Allemagne seront prolongées jusqu’au 7 mars, ont convenu mercredi la chancelière Angela Merkel et les 16 gouverneurs des États du pays, dans le but d’arrêter les variantes de Covid-19 qui sapent la baisse des taux d’infection.

Les exceptions au verrouillage, en place depuis décembre, signifient que les coiffeurs peuvent rouvrir à partir du 1er mars et que les États fédéraux peuvent décider de leurs propres horaires pour la réouverture des écoles.

Mais les bars, restaurants, hôtels, centres de loisirs et magasins non essentiels allemands resteront fermés jusqu’à ce que le taux d’incidence du virus sur sept jours passe des 68 nouveaux cas actuels pour 100 000 habitants à 35 cas.

Merkel a déclaré que l’Allemagne devrait être « Très satisfait » avec ses taux d’infection en baisse, mais averti d’un potentiel «Troisième vague» en raison de la diffusion de variantes dans le pays.

«Nous savons que ces mutants sont une réalité maintenant, et avec cela [the infection rate] augmentera. La question est de savoir à quelle vitesse il augmentera ». elle a raconté un point de presse.

Les variantes de Covid-19 du Brésil, d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni ont toutes été détectées en Allemagne, selon le Robert Koch Institute (RKI) du pays. Mercredi, le RKI a signalé 8 072 nouveaux cas de Covid-19 et 813 autres décès, portant le nombre total de morts dans le pays à plus de 62 000.

