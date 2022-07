Les musulmans ukrainiens prient pour la victoire et la fin de l’occupation

KOSTIANTYNIVKA, Ukraine (AP) – Au moment où les Russes ont envahi, le mufti Saïd Ismahilov, 43 ans – l’un des chefs spirituels musulmans d’Ukraine – avait déjà décidé qu’il se retirerait de ses devoirs religieux pour se battre pour son pays.

À la fin de l’année dernière, alors que les avertissements d’une attaque imminente se faisaient de plus en plus forts, Ismahilov a commencé à s’entraîner avec un bataillon de défense territoriale local. À ce moment-là, il avait servi comme mufti pendant treize ans.

Né et élevé à Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, Ismahilov avait déjà fui la Russie une fois auparavant, en 2014, lorsque des séparatistes soutenus par Moscou ont pris sa ville. Il a finalement déménagé dans une banlieue tranquille à l’extérieur de Kyiv appelée Bucha – pour se retrouver, huit ans plus tard, au cœur de l’assaut de Moscou sur Kyiv et le site d’atrocités qui ont choqué le monde. C’était comme si la menace de l’occupation russe ne finirait jamais.

“Cette fois, j’ai pris la décision de ne pas fuir, je ne fuirais pas mais je me battrais”, a-t-il déclaré dans une interview à l’Associated Press à Kostiantynivka, une ville proche des lignes de front dans l’est de l’Ukraine où une bataille pour le contrôle de la région s’intensifie.

Ismahilov a commencé à travailler comme chauffeur militaire pour les ambulanciers évacuant les blessés des lignes de front ou des villes assiégées. Chargé de conduire dans des conditions très dangereuses, mais aussi de soutenir émotionnellement les personnes gravement blessées, Ismahilov dit qu’il considère son nouveau travail comme “une continuation de mon devoir spirituel devant Dieu”.

“Si vous n’avez pas peur et que vous pouvez le faire, c’est très important. Le Prophète était lui-même un guerrier », dit Ismahilov. “Alors je suis son exemple et je ne fuirai pas non plus, ni ne me cacherai. Je ne tournerai pas le dos aux autres.

Ismahilov était l’un des dizaines de musulmans ukrainiens qui se sont réunis samedi à la mosquée de Kostiantynivka pour marquer l’Aïd al-Adha, une importante fête religieuse de l’Islam. La mosquée est maintenant la dernière mosquée opérationnelle restante dans le territoire contrôlé par l’Ukraine dans le Donbass. Ismahilov a déclaré à l’AP qu’il y avait environ 30 mosquées dans la région au total, mais que la plupart sont maintenant entre les mains des Russes.

La semaine dernière, la Russie a capturé la ville de Lysychansk, le dernier grand bastion de la résistance ukrainienne dans la province orientale de Louhansk. Le gouverneur de la région de Louhansk a déclaré samedi que les forces russes se dirigeaient désormais vers la frontière avec la région voisine de Donetsk.

Les musulmans représentent près de 1% de la population ukrainienne, qui est majoritairement chrétienne orthodoxe. Il y a une grande population musulmane en Crimée – qui abrite les Tatars de Crimée et illégalement annexée par la Russie en 2014. Les chiffres y grimpent à 12 %. Il existe également une importante communauté musulmane dans l’est de l’Ukraine, résultat de vagues de migration économique à mesure que la région s’industrialise et que de nombreux musulmans ont immigré dans la région du Donbass pour travailler dans les mines et les usines.

Le conflit de 2014 a forcé de nombreux musulmans de Crimée et du Donbass à se réinstaller dans d’autres régions du pays où ils ont rejoint des communautés tatares établies de longue date ou ont construit de nouveaux centres islamiques aux côtés de Turcs, d’Arabes et de convertis ukrainiens.

Mais l’invasion a forcé beaucoup de personnes à fuir une fois de plus. La mosquée de Kostiantynivka accueillait autrefois une population musulmane locale de plusieurs centaines de personnes. Samedi, peu de résidents locaux étaient présents, ayant voyagé vers l’ouest avec leurs familles. Au lieu de cela, la congrégation était composée de soldats ou d’infirmiers de combat de différentes unités : des Tatars de Crimée et des Ukrainiens convertis de Kharkiv, de Kyiv et de l’ouest de l’Ukraine.

Dans son sermon suivant les prières traditionnelles de l’Aïd, Ismahilov a déclaré à la congrégation que l’Aïd de cette année avait une signification symbolique au milieu de la guerre, et leur a demandé de se souvenir des musulmans vivant dans les territoires occupés, où beaucoup ont perdu leurs maisons et plusieurs mosquées ont été détruites. détruit par les bombardements. Faisant référence à une série d’arrestations de Tartares de Crimée à la suite de l’annexion de 2014, Ismahilov a déclaré que les musulmans des territoires occupés ne se sentent pas en sécurité.

« Il y a beaucoup de peur. … La guerre continue et nous n’avons aucune idée de ce qui se passe dans les territoires occupés et de la situation des musulmans là-bas », a-t-il déclaré.

Ismahilov a déclaré à l’AP qu’il considérait les musulmans russes envahissant l’Ukraine, y compris les tristement célèbres bataillons tchétchènes de l’homme fort tchétchène Ramzan Kadyrov, comme des “criminels”.

« Ils commettent des péchés et… ils sont venus en tant qu’assassins et occupants, sur un territoire qui est la patrie des Ukrainiens et des Ukrainiens musulmans, sans aucune justification. Allah ne leur a pas donné ce droit », dit Ismahilov. “Ils répondront de tout cela devant Dieu.”

Olha Bashei, 45 ans, une avocate devenue ambulancière de Kyiv qui s’est convertie à l’islam en 2015, a déclaré que la Russie tentait “d’effacer l’Ukraine de la surface de la terre”. Bashei a commencé à travailler comme ambulancier de première ligne dans le Donbass en 2014. Elle considère cette guerre comme son « jihad », un terme désignant une guerre sainte ou une lutte personnelle dans l’Islam.

« Cette guerre est ma guerre, et je défends mon jihad parce que j’ai des neveux, j’ai une mère et je défends ma maison. Je ne veux pas que mes neveux voient jamais ce que j’ai malheureusement vu dans cette guerre », a-t-elle déclaré.

«L’islam m’aide même parce que dans l’islam, dans la prière, vous vous détournez en quelque sorte de la guerre parce que vous lisez la prière et que vous avez un lien avec le Tout-Puissant. Pour moi, l’islam est une force qui me soutient même en temps de guerre.

Alors que les soldats préparaient le mouton sacrificiel habituel pour la fête de l’Aïd, un quartier résidentiel de Kostiantynivka, à plusieurs kilomètres de là, a été la cible de violents bombardements. L’artillerie qui arrivait fit trembler le sol. Des soldats ont couru vers le bunker de la mosquée. D’autres ont ignoré et ont continué à boire leur thé et à manger des dattes. Les bombardements ont provoqué plusieurs incendies, blessant plusieurs habitants et réduisant les toits en cendres.

Ismahilov a déclaré qu’ils prieraient pour la victoire et la libération des territoires occupés.

« Nous prions pour que nos compatriotes musulmans soient en sécurité, que nos familles soient réunies, que les musulmans tués aillent au paradis et que tous les soldats musulmans qui défendent leur pays soient acceptés comme shahids (martyrs) par Allah.

Francesca Ebel, Associated Press