Les musulmans poursuivent en justice pour leur statut sur les listes de surveillance, disent que les tactiques américaines bloquent l’examen

Neuf ans de tels troubles, en vint-il à croire, découlaient tous de son placement sur une liste de terroristes présumés interdits de voyage aérien aux États-Unis. Long, un vétéran et converti musulman, a déposé une plainte devant le tribunal fédéral d’Alexandria, en Virginie. Mais alors que son procès commençait à avancer en 2019, le gouvernement lui a dit qu’il avait été retiré de la liste.

Saadiq Long n’a été autorisé à rendre visite à sa mère qu’après que des agents du FBI l’ont interrogée. Il a été fouillé à nu dans un aéroport d’Amsterdam et arrêté lors d’une visite en Turquie. Il a été banni de deux États du Golfe et licencié d’une entreprise de camionnage.

Les partisans disent que l’inversion fait partie d’un schéma du gouvernement pour échapper à l’examen de la base de données de dépistage des terroristes, une liste secrète maintenue par le FBI de terroristes connus ou présumés soumis à un contrôle de sécurité renforcé aux frontières, et de la plus petite liste d’interdiction de vol de ceux exclu de l’espace aérien américain.

Le groupe a huit exemples de ce type, a-t-il déclaré. Le dernier en date concerne Abdulkadir Nur, un citoyen américain d’origine somalienne qui vit en Virginie et qui a déclaré dans des documents judiciaires qu’il avait fait l’objet de fouilles approfondies et intrusives dans les aéroports américains depuis 2008. Cette année-là, Nur faisait partie d’un convoi de secours des Nations Unies en Somalie. que les insurgés locaux ont attaqués ; il a été interrogé lors de l’enquête qui a suivi mais n’a jamais été accusé d’actes répréhensibles.

“Le gouvernement … a simplement cessé de violer la loi contre Nur, et seulement pour se sortir d’un procès qu’il ne peut pas gagner”, ont écrit ses avocats.

Le CAIR soutient que le procès de Nur devrait se poursuivre malgré la concession apparente. Mais plus tôt cette année, la Cour d’appel des États-Unis pour le quatrième circuit a statué que la contestation de Long contre la liste d’interdiction de vol était sans objet parce que le gouvernement l’avait retiré. Il peut continuer à se battre pour son placement sur la liste de surveillance plus large.

En raison d’une décision rendue en 2015 par un autre tribunal fédéral, Long a pu apprendre qu’il figurait sur la liste d’interdiction de vol. (Le placement sur la liste de surveillance plus large reste un mystère.) Le Département de la sécurité intérieure lui a dit qu’il figurait sur la liste parce qu’il avait “participé à une formation qui pourrait faire de vous une menace pour la sécurité nationale des États-Unis”, et qu’une arrestation en Turquie en 2015 était également « préoccupante pour le gouvernement américain », selon les archives judiciaires.

Long dit que sa seule formation militaire provenait du gouvernement américain et que son arrestation lors de vacances en Turquie était le résultat direct de son placement sur la liste d’interdiction de vol. Longtemps servi dans l’armée de l’air de 1987 à 1998. Alors qu’il était en poste en Turquie, il s’est converti à l’islam et a décidé qu’il ne pouvait pas être responsable de la mort de civils. Se voyant refuser le statut d’objecteur de conscience, il a fini par quitter l’armée avec une “décharge autre qu’honorable”. Il est resté au Moyen-Orient et est devenu professeur d’anglais.