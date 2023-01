Les musulmans manifestent dans plusieurs pays contre la profanation du Coran

Des manifestations ont eu lieu vendredi dans plusieurs pays à majorité musulmane pour dénoncer la récente profanation du livre saint de l’islam par des militants d’extrême droite en Suède et aux Pays-Bas.

Les manifestations dans des pays comme le Pakistan, l’Irak et le Liban se sont terminées par une dispersion pacifique des personnes. Dans la capitale du Pakistan, Islamabad, des policiers ont arrêté des manifestants qui tentaient de marcher vers l’ambassade de Suède.

Environ 12 000 islamistes du parti Tehreek-e-Labiak Pakistan se sont rassemblés à Lahore, la capitale de la province orientale du Pendjab, pour dénoncer la profanation du Coran dans les deux pays européens. Dans son discours aux manifestants, Saad Rizvi, le chef du TLP, a demandé au gouvernement de déposer une vive protestation auprès de la Suède et des Pays-Bas afin que de tels incidents ne se reproduisent plus.

Des rassemblements similaires ont également eu lieu dans la ville méridionale de Karachi et dans le nord-ouest.

Des partisans du groupe religieux Tehreek-e-Labiak Pakistan scandent des slogans lors d’un rassemblement à Karachi, au Pakistan, vendredi. (Ikram Suri/Associated Press)

Les rassemblements de vendredi se sont dispersés pacifiquement. Cependant, Tehreek-e-Labiak Pakistan ces dernières années a organisé des rassemblements violents contre la publication de caricatures du prophète de l’islam en France et ailleurs dans le monde.

À Beyrouth, environ 200 manifestants en colère ont brûlé les drapeaux de la Suède et des Pays-Bas devant la mosquée au dôme bleu Mohammed Al-Amin sur la place centrale des Martyrs de la ville.

Plus tôt ce mois-ci, Rasmus Paludan, un militant d’extrême droite danois, a reçu l’autorisation de la police d’organiser une manifestation devant l’ambassade de Turquie à Stockholm où il a brûlé le Coran. Quelques jours plus tard, Edwin Wagensveld, leader néerlandais du mouvement d’extrême droite Pegida aux Pays-Bas, a arraché des pages d’un exemplaire du Coran près du parlement néerlandais et les a piétinées.

Ces mesures ont provoqué la colère de millions de musulmans dans le monde et déclenché des protestations.

Liberté d’expression garantie

Les responsables suédois ont souligné que la liberté d’expression est garantie par la constitution suédoise et donne aux gens des droits étendus pour exprimer leurs opinions publiquement, bien que l’incitation à la violence ou les discours de haine ne soient pas autorisés. Les manifestants doivent demander à la police un permis pour un rassemblement public. La police ne peut refuser de tels permis que pour des motifs exceptionnels, tels que des risques pour la sécurité publique.

Le puissant religieux chiite irakien Muqtada al-Sadr a demandé dans des commentaires publiés vendredi si la liberté d’expression signifiait offenser les croyances d’autrui. Il a demandé pourquoi “l’incendie du drapeau arc-en-ciel des homosexuels ne représente-t-il pas la liberté d’expression”.

Le clerc a dit que brûler le Coran « apportera la colère divine ». Des centaines de ses partisans se sont rassemblés devant une mosquée à Bagdad en brandissant des exemplaires du Coran.

Vendredi également, la Turquie a convoqué l’ambassadeur du Danemark au sujet d’informations selon lesquelles Paludan serait autorisé à brûler le Coran lors d’une série de manifestations à Copenhague.

Vendredi, le militant d’extrême droite Rasmus Paludan s’exprime dans un mégaphone devant une mosquée dans le quartier de Noerrebro à Copenhague, au Danemark, où il prévoyait de brûler le Coran. (Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix/Associated Press)

Paludan, qui détient à la fois la nationalité danoise et suédoise, a exaspéré la Turquie en organisant une manifestation brûlant le Coran en Suède le 21 janvier. Il a déclaré au journal suédois Aftonbladet qu’il reproduirait la manifestation devant l’ambassade de Turquie à Copenhague tous les vendredis jusqu’à La Suède est admise dans l’OTAN.

Brûler à Copenhague

Vendredi, il a brûlé un exemplaire du livre saint musulman devant une mosquée de Copenhague. Une musique forte retentit de la mosquée pendant qu’il parlait, dans une tentative apparente de noyer ses paroles.

“Cette mosquée n’a pas sa place au Danemark”, a déclaré Paludan dans une émission en direct sur sa page Facebook, portant un casque de protection et entouré de policiers anti-émeute.

Le militant, qui bénéficie d’une protection policière, a ensuite été emmené dans une voiture de police.

Dans son flux en direct, il a déclaré qu’il répéterait la manifestation devant les ambassades de Turquie et de Russie.

‘Inacceptable’

L’agence publique turque Anadolu a déclaré que l’ambassadeur du Danemark avait été convoqué au ministère turc des Affaires étrangères où les responsables turcs “ont fermement condamné l’autorisation donnée à cet acte provocateur, qui constitue clairement un crime de haine”.

L’ambassadeur a été informé que “l’attitude du Danemark est inacceptable” et que la Turquie s’attendait à ce que l’autorisation soit révoquée, selon Anadolu.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, a déclaré aux médias danois que l’incident ne changerait pas les “bonnes relations” du Danemark avec la Turquie, ajoutant que Copenhague avait l’intention de parler à Ankara des lois danoises garantissant les libertés.

“Notre tâche est maintenant de parler à la Turquie de la situation au Danemark avec notre démocratie ouverte, et qu’il y a une différence entre le Danemark en tant que pays – et notre peuple en tant que tel – et ensuite sur les individus qui ont des points de vue fortement divergents, », a déclaré Lokke Rasmussen.

L’action de Paludan la semaine dernière a provoqué une fureur en Turquie, qui a critiqué les autorités suédoises pour avoir autorisé la manifestation devant l’ambassade de Turquie. Le président turc a émis de sérieux doutes sur l’élargissement de l’OTAN, avertissant la Suède de ne pas s’attendre à un soutien pour sa candidature à l’adhésion à l’alliance militaire.