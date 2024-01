Les musulmans et les juifs de Bosnie célèbrent la Journée du souvenir de l’Holocauste et appellent à la paix et au dialogue

SREBRENICA, Bosnie-Herzégovine (AP) — Juifs et musulmans de Bosnie et de l’étranger se sont réunis samedi à Srebrenica pour observer conjointement Journée internationale de commémoration de l’Holocauste et promouvoir la compassion et le dialogue au sein la guerre Israël-Hamas.

Le rassemblement était organisé par le Centre de préservation de la mémoire du seul génocide reconnu en Europe depuis l’Holocauste — le massacre dans les derniers mois de la guerre interethnique de 1992 à 1995, qui a opposé plus de 8 000 Bosniaques musulmans à Srebrenica.

L’événement de samedi a souligné le message selon lequel les deux communautés partagent l’expérience de la persécution et doivent rester unies dans leur engagement en faveur de la paix.

“Les musulmans bosniaques et les juifs bosniaques forment un seul corps, nos liens sont complexes, forgés dans des moments difficiles et des temps de prospérité et d’interaction”, a déclaré Husein Kavazović, chef de la communauté islamique de Bosnie, dans son discours à un groupe de survivants et de descendants de victimes. de l’Holocauste et du génocide de Srebrenica qui ont participé à la commémoration.

“Nos deux peuples ont souffert et ont fait l’objet de tentatives visant à les détruire et à les éradiquer (et) à l’heure actuelle, alors que les fléaux de l’antisémitisme et de l’islamophobie gagnent du terrain en Europe et dans le monde, nous devons renouveler notre vœu d’être de bons voisins et de prendre soin de nous. les uns pour les autres », a-t-il ajouté.

Menachem Rosensaft, un enfant de survivants de l’Holocauste et jusqu’à l’été dernier avocat général du Congrès juif mondial, était également présent. Rosensaft avait conduit à plusieurs reprises des délégations d’universitaires juifs et de jeunes diplomates lors des cérémonies commémoratives du massacre de Srebrenica qui ont lieu chaque mois de juillet dans cette ville de l’est de la Bosnie.

« Aujourd’hui, on se souvient. Aujourd’hui, nous pleurons. Nous nous unissons dans le chagrin et nos larmes deviennent des prières – des prières de souvenir, mais aussi des prières d’espoir », a déclaré Rosensaft à l’assemblée.

“Cette commémoration est l’occasion pour nous de nous engager ensemble à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher que les horreurs dont nous nous souvenons ici aujourd’hui ne se reproduisent”, a-t-il ajouté.

Rosensaft a rappelé dans son discours les histoires de musulmans bosniaques qui ont risqué leur vie pour sauver leurs voisins juifs des nazis et, environ 50 ans plus tard, de juifs bosniaques sauvant et prenant soin de leurs voisins musulmans pendant la guerre intestine du pays.

Les Juifs se sont installés en Bosnie au XVe siècle après avoir fui l’Inquisition espagnole. Leur communauté florissante a été décimée par l’Holocauste et compte aujourd’hui environ 1 000 personnes.

« Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir collectif pour changer l’avenir, empêcher de nouvelles destructions et violences et rejeter toutes les manifestations d’antisémitisme, d’islamophobie, de sectarisme, de xénophobie et de haine. Et nous devons le faire ensemble », a déclaré Rosensaft.

La commémoration a été suivie par le lancement de l’Initiative juive-musulmane de paix et de mémoire de Srebrenica, conçue et signée par Rosensaft et Kavazović. La signature de l’initiative s’est déroulée en présence d’une survivante du massacre de Srebrenica, Munira Subašić, et du chef de la communauté juive de Bosnie, Jakob Finci, né dans un camp de concentration en 1943.

Kavazović et Rosensaft se sont engagés à collaborer en temps de crise, à maintenir des canaux de communication cohérents et empreints de compassion, à se souvenir et à commémorer les victimes des génocides passés et à rejeter toute forme de sectarisme.