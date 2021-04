Les musulmans d’Europe commenceront à marquer le Ramadan mardi soir, ont annoncé les autorités religieuses de divers pays.

Pour la deuxième année consécutive, le mois le plus sacré de l’islam sera célébré à l’ombre des restrictions pandémiques alors que l’Europe se bat contre une troisième vague meurtrière de coronavirus alimentée par de nouvelles variantes.

Le ramadan, pilier de l’islam, est marqué par une prière intense, un jeûne de l’aube au crépuscule et des fêtes nocturnes.

En France, qui abrite la plus grande population musulmane d’Europe, le couvre-feu national de 19 heures signifie que les prières nocturnes à la mosquée connue sous le nom de Taraweeh seront impossibles.

Les autorités religieuses du pays ont fortement déconseillé les rassemblements en dehors de la maison pour les Iftars, repas du soir festifs qui suivent le jeûne.

Vaccination encouragée

Ils ont également déclaré que la vaccination n’était pas considérée comme «nutritive» et que l’injection d’une dose de vaccin contre le coronavirus n’invaliderait donc pas le jeûne.

La mosquée de Paris a distribué un dépliant aux fidèles prônant la vaccination. « La vaccination est un acte de préservation de la vie recommandé dans l’Islam », lit-on.

Des recommandations similaires ont été émises par les autorités islamiques dans d’autres pays européens, notamment au Royaume-Uni et en Belgique.

Présence policière en France

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé à la police de « renforcer la vigilance autour des lieux de culte musulmans, notamment en cette période de fêtes religieuses, à la veille du Ramadan ».

La demande intervient après que des inscriptions anti-musulmanes ont été découvertes ce week-end sur les murs d’un centre culturel islamique de la ville de Rennes, au nord-ouest du pays.

Entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non pratiquants vivent en France, selon les estimations, ce qui signifie que l’islam est la deuxième religion du pays après le christianisme.

Ailleurs en Europe

Au Royaume-Uni, où le verrouillage a été assoupli suite à une baisse des infections, « les restrictions seront plus assouplies par rapport à 2020 », a déclaré le Conseil musulman de Grande-Bretagne.

Cependant, « les pratiques habituelles normalement observées telles que se rendre à la mosquée pour l’iftar et rendre visite à des amis et à la famille à l’intérieur ne seront malheureusement toujours pas possibles cette année », a déclaré le Conseil.

Selon des sources de statistiques nationales de 2018, environ 3,37 millions de musulmans vivent au Royaume-Uni, principalement en Angleterre.

Pour les 2 millions de musulmans d’Espagne, les célébrations du Ramadan dépendront grandement des restrictions adoptées par chaque région.

Les autorités islamiques du pays ont émis des recommandations visant à réduire le risque de transmission pendant le Ramadan, notamment en limitant au minimum le temps passé dans les lieux de culte.

En Belgique, où vivent environ 800 000 musulmans, la fréquentation des mosquées et autres lieux de culte sera limitée à 15 personnes.

En Allemagne, qui abrite 4 à 5 millions de musulmans, les mosquées sont autorisées à ouvrir à condition que les règles de distanciation sociale soient respectées.