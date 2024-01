Les musulmans d’Ayodhya font face au chagrin et à l’anxiété à l’approche de l’inauguration du temple Ram

New Delhi

CNN

—



Des drapeaux safran flottent dans la ville à majorité hindoue d’Ayodhya alors que les habitants enthousiastes se préparent à accueillir le Premier ministre indien Narendra Modi pour l’inauguration d’un nouveau temple de plusieurs millions de dollars.

Mais comme bon nombre des 500 000 musulmans de la ville, Maulana Badshah Khan, 65 ans, dit qu’il restera chez lui.

Il craint une répétition des violences religieuses qui ont éclaté il y a plus de 30 ans, lorsque les nationalistes hindous ont détruit la Babri Masjid, une mosquée du XVIe siècle, déclenchant des émeutes à travers le pays.

Lundi, Modi inaugurera officiellement le Ram Janmabhoomi Mandir, un somptueux temple construit sur le même site qui, selon les analystes, est un monument à l’ambition nationaliste hindoue.

Khan dit qu’il pense que la célébration est un signe clair de la façon dont les musulmans sont marginalisés sous la direction du parti Bharatiya Janata (BJP) de Modi.

« Les blessures de la démolition de la mosquée Babri seront toujours là. Même si nous sommes découragés de les exprimer », a déclaré Khan.

“Le temple a la valeur symbolique de montrer aux musulmans leur place dans la Nouvelle Inde.”

Peur et anxiété



Plus de 7 000 personnes ont été invitées à Ayodhya pour assister en personne à la cérémonie, y compris des hommes politiques de premier plan venus de tout le vaste pays pour y prendre part. Et des dizaines de milliers d’hindous pieux se pressent dans la petite ville pour déposer des fleurs et des cadeaux à l’intérieur du temple.

Au milieu de ces foules croissantes, l’appréhension règne parmi les musulmans d’Ayodhya.

Azam Qadri, 39 ans, chef d’un organisme religieux local, a déclaré que ceux qui ont vécu les violences de 1992 craignent l’arrivée d’étrangers.

« Chaque fois que des gens viennent de l’extérieur, il y a des problèmes. On ne peut plus se permettre de perdre ses biens précieux, ses économies ou ses papiers d’identité. Ce n’est pas facile de recommencer sa vie », a-t-il déclaré.

Douglas E. Curran/AFP/Getty Images Des fondamentalistes hindous attaquent le mur de la mosquée Babri Masjid du XVIe siècle avec des barres de fer sur un lieu saint contesté de la ville d’Ayodhya en 1992.

Haji Mahboob, qui a perdu deux proches lors des violences de 1992, a déclaré que les musulmans locaux craignent que les foules enhardies scandent des slogans provocateurs à leur encontre.

« Ils appelleront à l’expulsion des musulmans d’Ayodhya ou exigeront la création d’une (nation) hindoue Rashtra », a-t-il déclaré.

Mahboob a déclaré qu’il existe désormais un sentiment de désespoir au sein de sa communauté.

De nombreux musulmans pensaient qu’en 2019, lorsque la Cour suprême aurait accordé aux hindous la permission de construire le temple sur le site contesté, la controverse pourrait prendre fin, a-t-il déclaré. Mais au lieu de cela, les hindous enhardis ont commencé à cibler encore plus de mosquées à travers le pays, faisant campagne pour les démolir également.

« Les hindous ne peuvent pas nous supporter, ils ne peuvent pas nous voir, que pouvons-nous faire ? il a dit.

Modi a accédé au pouvoir en 2014 avec la promesse de réformer l’économie du pays et d’inaugurer une nouvelle ère de développement – ​​mais il a également fortement défendu le programme Hindutva, une idéologie selon laquelle l’Inde devrait devenir une terre pour les hindous.

De nombreux États ont adopté des lois qui, selon les critiques, sont ancrées dans l’Hindutva et discriminatoires à l’égard des musulmans, notamment des lois qui rendent de plus en plus difficile le mariage des couples interreligieux et interdisent l’abattage et le transport de vaches – un animal considéré comme sacré pour les hindous.

Et l’une des principales promesses de Modi à ses électeurs était de construire le temple Ram sur le site de la mosquée profanée, et il espère que sa construction renforcera ses chances de remporter une troisième victoire électorale cette année.

Nilanjan Mukhopadhyay, auteur de « The Demolition and the Verdict », un livre sur la démolition de la mosquée en 1992, a déclaré que la décision de Modi de présider les festivités de lundi est un signe de l’hégémonie hindoue en Inde.

La participation de Modi à la cérémonie montre à quel point la frontière entre l’État et la religion devient de plus en plus floue, a-t-il déclaré.

Mukhopadhyay a ajouté que le sentiment parmi les musulmans n’est pas celui de la fête. Il a entendu dire que les musulmans se conseillent mutuellement de ne pas voyager en train, de ne pas conduire seuls et de ne pas porter de vêtements qui les identifient comme musulmans.

« Il va y avoir une immense tristesse et il va aussi y avoir une peur immense (parmi les musulmans indiens) », a-t-il déclaré.

S’adressant à CNN, le porte-parole du BJP, Nalin Kohli, a déclaré que les musulmans ne sont pas marginalisés en Inde et que l’inauguration du Ram Mandir est un « motif de célébration ».

« En ce qui concerne le travail, les initiatives et le programme de développement du gouvernement du Premier ministre Modi, aucun plan, programme ou quoi que ce soit ne fait de distinction entre les citoyens indiens sur la base de la religion, de la caste ou de la région », a-t-il déclaré.

Dans les années qui ont suivi la démolition de la mosquée Babri, les nationalistes hindous se sont rassemblés pour construire le Ram Mandir sur le site de la mosquée détruite, ouvrant la voie à une confrontation émotionnelle et politiquement chargée qui a inquiété les libéraux indiens, qui craignaient de nouvelles explosions de violence sectaire.

Ce jugement de 2019 qui a ouvert la voie à la construction du Ram Mandir a également attribué un terrain aux musulmans de la ville pour qu’ils puissent construire une autre mosquée, à environ 25 kilomètres (environ 15 miles) du Ram Mandir, dans un village appelé Dhannipur.

Mahboob, l’un des pétitionnaires qui se sont battus pour la mosquée de Babri devant la Cour suprême, a déclaré que pour la plupart des musulmans d’Ayodhya, sa construction n’avait pas d’influence émotionnelle.

Amit Dave/Reuters Des musulmans prient pour la paix avant le verdict sur un site religieux controversé à Ayodhya, dans les locaux d’une mosquée à Ahmedabad, en Inde, le 8 novembre 2019.

« S’ils avaient construit la mosquée près de l’endroit où se trouvait Babri, nous aurions pu essayer de nous convaincre qu’il n’y avait pas d’injustice à notre égard. Cependant, ce terrain est si loin et la construction n’a même pas encore commencé. Alors qu’est-ce qu’on dit ?

À la fin de l’année dernière, Arafat Shaikh – membre du BJP – a été nommé pour diriger la construction de la mosquée. Il a déclaré à CNN qu’il n’avait jamais mis les pieds à Ayodhya avant d’assumer ce rôle.

Il a expliqué que les retards étaient dus à des désaccords sur la conception du bâtiment, mais il estime que la nouvelle mosquée sera unique car elle sera la première en Inde à posséder cinq minarets.

Entre autres projets ambitieux, Shaikh dit qu’il veut des terres supplémentaires pour les établissements d’enseignement, une cuisine végétarienne et un Coran de 21 pieds de long qui sera peint en safran – une couleur étroitement associée à l’hindouisme mais qui est devenue de plus en plus politisée et appropriée par le Hindou-droite.

Shaikh a déclaré que la couleur avait été choisie parce que Gharib Nawaz, un célèbre saint soufi, vénérait également le safran.

“Cela rapprochera les deux communautés”, a-t-il déclaré.

Les organisations nationalistes hindoues de droite affirment que l’ouverture du temple est le symbole d’une nouvelle nation hindoue.

« Les Moghols ont essayé de nous changer, puis les Anglais ont essayé de nous changer, mais l’inauguration du Temple Ram montre au monde que nos traditions, pratiques et croyances hindoues sont toujours intactes. La Nouvelle Inde verra une résurrection de la civilisation hindoue », a déclaré Vinod Bansal, porte-parole du groupe de droite Vishwa Hindu Parishad.

Mahant Jairam Das, le chef local du Rashtriya Swayamsevak Sangh, l’organisation mère du BJP, a déclaré qu’il ne pensait pas que la mosquée ne devrait pas être construite à Ayodhya, affirmant plutôt que les appels à la construction de la structure étaient un « appel à la guerre ».

« Allez en Arabie Saoudite, au Pakistan ou dans un pays à majorité musulmane. Pourquoi construire une mosquée comme celle-ci en Inde ? il a dit.

Pour Hassan Ali, qui n’avait que neuf ans lorsqu’il a passé deux nuits dans un commissariat local pour tenter d’échapper aux violences de 1992, les lignes de fracture sectaires sont clairement visibles.

« En 1992, il y a eu de nombreuses histoires d’hindous et de musulmans locaux s’entraidant. Cependant, aujourd’hui, beaucoup plus de poison est administré aux gens », a-t-il déclaré. « Donc on ne peut plus le dire. On ne peut pas dire ce que les gens ont dans le cœur.