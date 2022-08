Les musulmans d’Albuquerque aident à maintenir en prison le suspect du meurtre

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Des membres de la communauté musulmane du Nouveau-Mexique ont fait pression jeudi pour que le réfugié afghan soupçonné d’avoir tué quatre hommes musulmans reste derrière les barreaux en attendant son procès – citant des accusations antérieures de violence domestique et de vidéosurveillance qui semblaient le montrer en train de crever les pneus de un véhicule garé devant la mosquée locale.

La vidéo du début de 2020 avait incité les dirigeants du Centre islamique du Nouveau-Mexique à l’époque à admonester Muhammad Syed et à lui dire de ne pas retourner à la mosquée.

La femme dont les pneus ont été crevés ne s’est jamais rendue à la police et aucune accusation n’a été portée, a déclaré Ahmad Assed, président du centre islamique.

Mais près de deux ans plus tard, son beau-frère est devenu l’une des victimes. Muhammad Zahir Ahmadi a été abattu en novembre dernier derrière le marché qu’il possédait avec son frère.

La police a désigné Syed, 51 ans, comme principal suspect dans la mort d’Ahmadi et dans la mort par balle d’un autre homme début août. Les autorités l’ont déjà inculpé de deux chefs de meurtre dans la mort de deux autres hommes musulmans ces dernières semaines.

Syed a été arrêté cette semaine et doit comparaître devant le tribunal lundi, lorsqu’un juge d’État examinera une requête des procureurs visant à détenir Syed sans caution en attendant son procès. Les procureurs ont fait valoir que Syed est dangereux et qu’aucune condition de libération ne garantira la sécurité de la communauté.

Syed a nié tout lien avec les crimes qui ont secoué la ville et sa petite communauté musulmane après avoir été arrêté lors d’un contrôle routier, affirmant qu’il se dirigeait vers Houston pour trouver une nouvelle maison pour sa famille par crainte des meurtres.

Ses défenseurs publics ont refusé de commenter l’affaire jeudi, sauf pour dire qu’ils examinaient les preuves et se préparaient pour l’audience de lundi.

“Compte tenu du niveau d’attention médiatique, nous devons faire très attention à ne pas laisser cette affaire être jugée dans le forum public et non devant un tribunal”, a déclaré Tom Clark, l’un des avocats nommés par l’État de Syed.

Assed et d’autres membres de la communauté musulmane de la ville ont déclaré qu’ils travaillaient avec les forces de l’ordre pour tenter de maintenir Syed en détention.

Bien que la police ait déclaré que des conflits personnels pourraient faire partie du motif des meurtres, Assed a déclaré dans une interview que les musulmans avaient du mal à comprendre pourquoi les hommes qui ont été tués étaient ciblés et que les meurtres soulevaient des questions et des inquiétudes quant à savoir si d’autres attaques avaient été planifiées.

“C’est certainement notre préoccupation pour cette communauté à mesure que nous avançons et c’est une préoccupation parce que n’en sachant pas plus sur le motif, nous sommes désavantagés pour comprendre si c’était ce qui était prévu, c’était ça, ou si plus de victimes étaient sur le radar. », a déclaré Assed.

Syed a été arrêté lundi soir à plus de 160 kilomètres de son domicile d’Albuquerque. Il a dit aux autorités qu’il était en route pour le Texas, citant les meurtres de type embuscade comme sa préoccupation. Le premier meurtre en novembre a été suivi de trois entre le 26 juillet et le 5 août.

Selon une plainte pénale, la police a déterminé que les douilles trouvées dans le véhicule de Syed correspondaient au calibre des armes qui auraient été utilisées dans deux des meurtres et que les douilles trouvées sur les scènes de crime étaient liées à des armes trouvées au domicile de Syed et dans son véhicule.

La police a déclaré avoir reçu plus de 200 conseils et un de la communauté musulmane qui les ont conduits à la famille Syed. Syed connaissait les victimes, ont déclaré les autorités.

Syed vit aux États-Unis depuis environ cinq ans. Interrogé par des détectives, Syed a déclaré qu’il s’était battu contre les talibans, selon une plainte pénale déposée mardi devant le tribunal.

Il vivait dans un appartement à Albuquerque avec des membres de sa famille qui ont déclaré aux journalistes qu’il était chauffeur de camion mais qu’il n’avait pas travaillé pour une entreprise depuis longtemps.

Des documents judiciaires montrent que les allégations de violence domestique dont Syed était accusé impliquaient des altercations séparées avec sa femme, un fils et son futur gendre. Les affaires ont été classées parce que les victimes ont refusé de porter plainte.

Susan Montoya Bryan, Associated Press