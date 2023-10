Les politiciens mentent – ​​nous le savons (Photo : Leon Neal/Getty Images) Je ne sais peut-être pas grand chose sur les opérations de Le Hamas, mais aux dernières nouvelles, ils n’opéraient pas à partir d’une petite mosquée du sud du Pays de Galles. C’est pourtant précisément le lieu choisi par Keir Starmer pour renouveler son appel à la libération des otages israéliens ce week-end. Il a formulé d’autres exigences, mais c’est la remarque sur les otages qui m’a vraiment marqué, compte tenu de son approche du conflit qui prend jusqu’à présent une spirale. La séance photo a été critiquée, y compris par la mosquée elle-même, qui a accusé le leader travailliste d’avoir « gravement » dénaturé la nature de sa visite et d’avoir jeté le discrédit sur elle. Cela intervient au milieu d’une querelle croissante suite aux commentaires qu’il a tenus dans une vidéo partagée par LBC dans laquelle il semblait être d’accord sur le fait qu’Israël avait le droit de couper l’eau et l’électricité à Gaza, ce qui a déclenché une réaction furieuse parmi les représentants musulmans du parti. a laissé Starmer se démener pour essayer de conserver sa crédibilité au sein de la communauté. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo Je ne crois pas qu’il ait fait cela, et en fait, je crois que son voyage à la mosquée était sourd, trompeur et franchement islamophobe. Starmer a montré dans sa réponse à ce conflit, et sur une foule d’autres questions, que les musulmans britanniques ne sont pour lui qu’une réflexion politique secondaire. Et il est loin de convaincre ce musulman de voter à nouveau travailliste. Il était exaspérant de voir l’homme qui pourrait être notre prochain Premier ministre regarder dans les yeux des fidèles visiblement peinés par les atrocités et la violence à Gaza et dire qu’il n’a « jamais été d’avis » qu’Israël avait le droit de couper l’eau et le carburant. . Malgré qu’il y ait une vidéo du contraire. De nombreux membres du personnel, conseillers et dirigeants travaillistes ont démissionné en raison du « bâillon » du parti sur les événements à Gaza (Photo : Ian Forsyth/Getty Images) Les politiciens mentent – ​​nous le savons. Mais il s’agit là d’un autre niveau d’insensibilité et, à mon avis, révélateur de la vacuité des intentions de Starmer en visitant la mosquée en premier lieu. Je crois que c’était simplement un exercice de case à cocher. Une séance photo. Couvrir ses arrières politiques. Rien de plus. C’est une chose pour un homme politique de faire volte-face – mais c’est une tout autre affaire de passer de la sanction sans équivoque d’actions contraires au droit international à l’affirmation suivante que vous n’avez jamais commis une telle chose. Pour un ancien avocat spécialisé dans les droits de l’homme, la qualification de Starmer selon laquelle « tout doit être fait dans le respect du droit international » semble reposer sur un terrain incroyablement fragile, étant donné que les experts de l’ONU considèrent les actions d’Israël comme une violation de la Convention de Genève. De plus, les commentaires de Starmer sont intervenus après qu’un grand nombre de membres du personnel travailliste, de conseillers et de dirigeants ont démissionné à cause du « bâillon » du parti sur les discussions sur les événements à Gaza et de l’interview de Starmer sur LBC. La raison pour laquelle cela est si exaspérant est que cela montre à quel point Starmer ne présume guère des électeurs musulmans potentiels en premier lieu. Plus : Tendances

Pense-t-il que nous ne prêtons pas attention au fait qu’il tolère d’un côté une violation du droit international et qu’il fasse ensuite marche arrière dans un autre ? Que cela ne nous importe pas de savoir comment nos homologues sont traités dans le monde et comment nos législateurs de ce pays le sanctionnent ? En tant que musulman, ce n’est pas seulement la pure tromperie du volte-face politique de Starmer, mais aussi la nature plus insidieuse de sa visite à la mosquée. Il était étrange que Starmer appelle à la libération des otages devant une petite congrégation de musulmans britanniques, comme si nous avions une sorte de groupe WhatsApp islamique mondial dans lequel nous pouvons changer le visage de la politique mondiale avec un seul message. Franchement, cela révèle l’ignorance de la nature de cette question au sein de son parti et dans la société en général, alors que trop de gens comparent l’occupation qui dure depuis des décennies à une simple bataille binaire entre juifs et musulmans, dans le pays et à l’étranger. De nombreux Juifs s’opposent avec véhémence aux actions de l’État d’Israël et rejettent la violence qui se déroule en leur nom – comme les centaines de manifestants juifs qui ont occupé le Capitole à Washington la semaine dernière. Et les Palestiniens ne sont pas uniquement musulmans. Il y a des milliers de chrétiens à Gaza et un complexe de la troisième église la plus ancienne du monde – l’église orthodoxe grecque Saint-Porphyre – a été endommagé suite aux frappes aériennes israéliennes. Les musulmans britanniques ont été dévastés par les scènes de Gaza (Photo : Wiktor Szymanowicz/Anadolu via Getty Images) Les musulmans britanniques comme moi ont été complètement dévastés par le flot incessant d’images graphiques, déchirantes et horribles en provenance de Gaza au cours des deux dernières semaines. Nous ne pourrons jamais nous débarrasser des images de parents rassemblant les parties du corps de leurs enfants dans des sacs en plastique ou des corps de bébés suspendus sans vie dans les décombres. C’est pourquoi cela m’a tellement irrité de voir Keir Starmer choisir de visiter une mosquée dont les fidèles auront été aussi consumés, traumatisés et en colère par les événements de Gaza que le reste de la communauté musulmane britannique, uniquement pour tenter davantage de démagogie politique plutôt que de véritablement écoutez le poids de leurs paroles. Et c’était doublement exaspérant de nous demander d’ignorer nos propres yeux et de croire qu’il n’avait pas dit qu’Israël avait le droit d’infliger davantage de souffrances aux habitants de Gaza en leur coupant les approvisionnements vitaux. Pour moi, cela révèle à quel point les musulmans sont bon marché pour le parti travailliste. et finalement, le peu de crédibilité de Starmer en tant que politicien, futur dirigeant potentiel de ce pays et en tant qu’humain. Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Prenez contact par email [email protected]. Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. PLUS : La « catastrophe humanitaire » de Gaza expliquée – et comment vous pouvez aider

